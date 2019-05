El govern d'Olesa accepta la majoria de les 91 al·legacions del Pla urbanístic

L'Ajuntament d'Olesa està esperant rebre informes de diferents departaments de la Generalitat per poder respondre les al·legacions presentades a l'aprovació inicial del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). En total, 91 al·legacions.

L'Ajuntament no només les ha estudiat, sinó que està disposat a incorporar-hi bona part de les propostes que s'han presentat. Les al·legacions han estat analitzades, també, per la Comissió Assessora Urbanística, de la qual formen part tots els grups polítics amb representació a l'Ajuntament.

La majoria d'al·legacions han estat avaluades en positiu, però encara no s'ha pogut emetre la resposta oficial en espera de rebre tots els informes sectorials, segons han explicat fonts del govern olesà. A més, els dictàmens també han de considerar les afectacions que provenen d'altres plans que la Generalitat està desenvolupant en paral·lel, com ara el Pla Director de les Vies Blaves, aprovat inicialment el mes de març passat.

És clar, però, que amb les eleccions de demà hi pot haver canvis a la comissió del POUM. Després de constituir l'Ajuntament (el 15 de juny) s'haurà de refer aquest organisme consultiu.

Un cop rebuts tots els informes pendents, i respostes les al·legacions –resposta que haurà de ser ratificada pel ple–, des de l'Ajuntament s'estima un termini de treball de tres mesos més amb la finalitat d'incorporar als textos i plànols del POUM els canvis motivats per les al·legacions acceptades i els suggeriments fets per la Generalitat. Així, amb el nou text refós redactat, es podrà tramitar l'aprovació provisional del POUM al ple de l'Ajuntament, que es calcula no podrà ser abans del mes de novembre. Encara no s'haurà acabat la tramitació, perquè caldrà un nou període d'informació abans de l'aprovació definitiva.



L'acord per al nou mandat

El nou projecte urbanístic es va aprovar inicialment el novembre de l'any passat. Es tracta d'un dels acords, segons el govern actual, «més importants del mandat que ara finalitza, ja que el POUM és el document que conté els criteris del planejament urbanístic dels propers quinze anys i, per tant, no només és l'eina bàsica d'ordenació del territori, sinó que també té com a objectiu donar solució als problemes urbanístics que té el municipi». El nou document substituirà la normativa urbanístic del POUM del 1993.

El nou POUM té com a plantejament prioritari l'aposta per la sostenibilitat, crear un municipi compacte i cohesionat, disminuir la superfície urbanitzable, i apostar per una mobilitat sostenible.