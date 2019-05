El creixement d'universitaris a l'Anoia tensa la gestió dels espais educatius

La universitat creix a Igualada. En quatre anys s'ha passat de fer una formació per a poc més d'un centenar d'alumnes a tenir una matrícula de cara al proper mes de setembre que superarà les 500 places. En aquest període s'ha construït un nou edifici amb aules, però la creixent oferta de graus ha desbordat els espais. S'estan construint nous aularis per als estudis universitaris a l'antic hospital d'Igualada, però amb tot i això la política d'oferir nous graus crearà, en breu, noves tensions per l'espai.

D'entrada, els edificis universitaris del Pla de la Massa ja són avui insuficients per acollir el alumnes, i els estudis que s'han anat creant han ocupat espais al centre de la ciutat. Ara ja se sap que l'edifici de la Teneria, que s'ha rehabilitat per transformar-lo en arxiu comarcal, escola d'adults i escola d'idiomes, arrencarà només amb el primer d'aquests serveis, l'arxiu. El trasllat de l'Escola d'Adults (que ara s'ofereix en un dels instituts de la població) i l'Escola d'Idiomes (que ara està a l'Ig-Nova) haurà d'esperar un parell d'anys. En aquest període, les aules de la Teneria acolliran els estudis de l'àrea de salut de la Universitat d'Igualada-UdL (infermeria i fisioteràpia, i nutrició). Però la pressió per trobar espais per a la universitat no s'aturarà. La direcció de la UdL té concedit un nou grau d'Administració i Direcció d'Empreses, i els propers cursos en poden arribar més. Igualda és per a la Universitat de Lleida una porta relativament propera a la metròpoli barcelonina. És un dels grans objectius per al creixement de la UdL amb una acció de, com a mínim, dos campus.

Les enginyeries en Organització Industrial i Logística, en Enginyeria Química i en Tècniques d'Interacció Digital i Computació es mantenen a la seu central, a l'antiga Escola d'Enginyeria del Pla de la Massa; però els graus relacionats amb la salut, com el grau en Infermeria, el doble grau en Nutrició Humana i Dietètica, i el grau en Fisioteràpia, ocupen espais al 4D Health. Fa quatre anys, a Igualada s'hi estudiaven graus d'enginyeria, fonamentalment, i el primer creixement va ser la recuperació de la formació en Infermeria. Justament aquest juny Igualada veurà com es llicencien els primers infermers.

La remodelació d'una part de l'antic hospital en aules (l'altra serà per fer-hi una residència d'estudiants) serà només una part de la solució a mitjà termini.