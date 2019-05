Els descuits del DNI per part de Cuadras i Castells posen color a una votació tranquil·la a Igualada

La jornada electoral a la capital anoienca per part dels 6 alcaldables ha tingut la nota acolorida dels descuits dels respectius Documents Nacionals d'Identitat per part del candidat d'Igualada Som-hi Jordi Cuadras i l'actual alcalde d'Igualada Marc Castells. Cuadras, cap de llista de la coalició formada per Partit Socialista de Catalunya, Comuns i l'agrupació Igualada Oberta (PSC-C-IO) ha arribat al col·legi electoral a les 10 del matí i just després d'agafar les paperetes i ensobrar-les s'ha adonat del descuit. Per la seva banda, l'alcaldable de Junts per Igualada (JxI) se n'ha adonat també, en el moment de recollir les paperetes. Ambdós moments han tingut lloc en els instants previs de la votació i la resolució ha estat diferent: mentre a Cuadras li han anat a buscar, Castells ha sortit de la seu de districte per anar-lo a recuperar ell mateix.

La candidata més matinera ha estat Carmen Manchón, alcaldable per a Ciutadans (Cs) que ha votat a l'Escola Àuria a dos quarts de deu del matí. L'ha seguit Cuadras a l'IES Joan Mercader. La candidata de Poble Actiu (CUP) Neus Carles ha votat en tercer lloc a l'Ateneu Igualadí, a tres quarts d'11 del matí i Enric Conill, candidat d'Esquerra de Catalunya (ERC) a Igualada ha estat el quart en exercir el seu dret a vot, a dos quarts de dotze del migdia a l'escola Garcia Fossas. Castells ha votat a l'equipament jove de la Kaserna, al passatge de Sant Jaume i el darrer en votar ha estat el candidat del Partit Popular (PP) Joan Agramunt, a la Biblioteca Central d'Igualada.

Per a Cuadras, el valor de la igualtat en una jornada d'eleccions municipals com la d'avui diumenge 26 de maig (26M) ha estat l'element a subratllar en quant a l'exercici de vot dels igualadins i igualadines. Després de dipositar ambdues paperetes, Carles ha destacat la negació al vot que se li confereix a una part de la població local, d'acord a com està actualment la llei que en regula el dret. Per la seva banda, Conill ha celebrat l'exercici democràtic que significa votar i ha animat a participar tant a les municipals com a les europees per donar veu a al sector independentista. Després d'anar a buscar el DNI i votar, Castells ha volgut donar les gràcies a tot l'equip de Junts per Igualada en un context de campanya gens fàcil, on s'ha succeït la defunció de María Josefa Berzosa, la mare del candidat el dijous passat. Castells també ha dit que esperen celebrar de nou, la confiança dels igualadins i igualadines amb el seu vot a les urnes. Finalment, Agramunt ha subratllat la importància d'uns comicis electorals municipals, on es representa als veïns i veïnes més propers i en clau de partit ha declarat voler garantir de nou la representació del PP al consistori igualadí, un més del 55% dels consistoris de l'estat espanyol amb representació de de la força conservadora i liberal.