La transformació del centre d'Olesa es comença a dibuixar

Les obres de remodelació de l'avinguda Francesc Macià d'Olesa es troben en un moment en què es començarà a veure el canvi de la fisonomia de l'arteria principal de la població. Aquesta setmana ha començat a arribar el material per als paviments de les voreres i la zona esgraonada de la plaça Catalunya, on l'empresa constructora Artífex ja ha iniciat les feines de col·locació del revestiment. Els treballs han començat a la cruïlla de l'avinguda Francesc Macià amb el passeig del Progrés.

Per col·locar-hi el paviment, l'empresa constructora ha organitzat quatre equips de treball, un dels quals s'encarregarà de col·locar els esglaons de la plaça Catalunya. Tres equips més avançaran el pavimentat de les voreres en les tres direccions possibles: de Francesc Macià cap a la plaça de l'Oli, de Francesc Macià cap a Alfons Sala, i des de la cruïlla amb el passeig del Progrés en direcció ascendent. A més, l'equip restant, el cinquè, continuarà treballant a l'interior de l'aparcament subter-rani, en la construcció de les noves escales d'emergència, que permetrà eliminar les que hi havia fins ara.

La primera setmana de juny es preveu aplicar un paviment continu sobre la base de formigó de la plaça de Catalunya, que s'està completant aquesta setmana, fet que possibilitarà que la majoria ja disposi del paviment definitiu. Si no hi ha cap entrebanc, la setmana del 10 de juny es podrà asfaltar la part de la calçada.

Per tant, la previsió és que abans de la festa major tots els paviments estiguin finalitzats, amb l'excepció d'algun punt singular. El govern ha informat que els departaments de Festes i Serveis Tècnics estan treballant de forma coordinada per resoldre les incidències que puguin sorgir. Un cop transcorregudes les festes i habilitades les noves voreres i la calçada per als vehicles, cap a la primera setmana de juliol es procedirà a treballar en la meitat sud. En aquesta part de l'avinguda les obres duraran menys, i es calcula que entre el setembre i l'octubre haurien de finalitzar.