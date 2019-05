Trobada la dona que es va perdre en una excursió a Cabrera d'Anoia

La dona de 66 anys que es va perdre dissabte a la tarda al terme municipal de Cabrera d'Anoia mentre feia una excursió en grup va ser localitzada, finalment, passades les 9 del vespre del mateix dissabte per l'helicòpter dels Bombers, que la va veure no gaire lluny d'on s'havia extraviat. Tot seguit la van anar a buscar a peu i el SEM li va fer un reconeixement mèdic que va permetre constatar que, a banda del cansament, no tenia res més, de manera que no va fer falta l'ingrés hospitalari i va poder marxar cap a casa.

Els Bombers van iniciar la cerca a les 5 de la tarda, en rebre l'avís dels seus companys quan la van perdre de vista. La dona formava part d'un grup de 15 persones que feia una caminada a la zona de Canaletes, concretament al salt de la Mà de la Dona. L'àrea de Canaletes és concorreguda per aquests salts d'aigua que atrauen grups d'excursionistes. Els Bombers es van desplaçar a la zona amb sis dotacions, entre les quals la unitat canina i l'helicòpter dels GRAE, que va ser, finalment, qui la va localitzar. També van participar en la recerca membres de Protecció Civil. La dona havia continuat caminant en desorientar-se, però no era excessivament lluny d'on els seus companys d'excursió la van perdre de vista, segons els Bombers.