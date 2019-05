Una visita posa en valor el dolmen de les Maioles, a Rubió

El dolmen dels Tres Reis i el dolmen de les Maioles són els principals monuments que parlen del neolític i de la primera edat dels metalls, el calcolític, al castell de Rubió. El proper 2 de juny es podrà visitar la zona, al matí, per reviure com era la vida en la prehistòria a la Catalunya Central. Hi haurà tallers participatius, exposicions i demostracions, en un acte coordinat per CAT Patrimoni i amb el patrocini de l'Ajuntament de Rubió.

La visita tindrà un aire de fira, amb mostra de pintura rupestre, cistelleria prehistòrica, ceràmica cardial, fosa de metalls, mòlta de cereals, joieria prehistòrica, tir amb arc, elaboració de teixits, cocció de pa, taller d'arqueologia per als petits i la construcció d'un dolmen a la plaça de l'Ajuntament.

Al mateix temps, es podrà recordar una de les principals troballes arqueològiques que s'han fet a la comarca: el sepulcre megalític de les Maioles, a través d'una exposició fotogràfica instal·lada a l'interior de l'església de Santa Maria. Localitzat l'any 1991; excavat, consolidat i senyalitzat el 1995, i publicada la monografia del sepulcre megalític de les Maioles a la revista Estrat 7 de la Secció d'Arqueologia del CECI el 2002, és un exemple de treball ben fet, i ara, juntament amb el del Tres Reis, s'ha acondicionat de nou el seu entorn i s'ha renovat la senyalització per iniciativa de l'Ajuntament de Rubió, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. L'acció, segons els organitzadors, pretén apropar la història.