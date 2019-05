L'igualadí Francesc Xavier Cuadras dirigeix l'Institut d'Estadística

Francesc Xavier Cuadras Morató ha estat nomenat director de l'Institut d'Estadística de Catalu-nya (Idescat). Va néixer a Igualada l'any 1965 i és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i doctor en Economia per la University of York (Regne Unit).

Del seu currículum destaca que des de l'any 2001 fins avui, ha estat professor titular del departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i director de l'Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) (2005-2019), centre universitari adscrit a la UPF.

A la UPF ha exercit, entre altres càrrecs, com a sotsdirector del departament d'Economia i Empresa (2015-2018) i de cap d'estudis de la facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (2000-2002). També és professor afiliat de la Barcelona Graduate School of Economics. Entre el 1993 i el 2003 va ser Visiting Scholar a la University of Pennsylvania (EUA) i a la University of Rochester (EUA) l'any 1995.

Ha fet recerca sobre temes de macroeconomia, el mercat de treball i l'economia política. Ha publicat diversos llibres i articles científics. També ha dirigit diversos projectes i ha participat en comitès de docència.