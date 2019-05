Els regidors d'Igualada que pleguen omplen d'emocions el saló de plens

Moments emotius dimarts al vespre al ple d'Igualada. El ple viurà una renovació molt important, perquè hi ha canvis a Junts per Igualada, a ERC, al grup de regidors socialistes, al de la CUP i al PP, que s'ha quedat sense representació. Discursos de regidors, alguns amb 20 anys com a regidors, veus trencades i ulls plorosos, en alguns casos. El d'abans d'ahir era el darrer ple del mandat, dos dies després de saber-se el resultat a les urnes.

L'adeu més emocionat va ser el de Jordi Riba, cap de Socialistes, que deixa l'Ajuntament després de 20 anys de regidor, havent estat al govern i a l'oposició, amb l'espina clavada de no haver pogut véncer «el gran imbatible adversari», l'actual alcalde Marc Castells.

Riba va agrair a tothom que l'ha ajudat en el seu pas per l'Ajuntament, i es va trencar en el moment en què va recordar el qui durant anys ha estat company de formació, Xavi Figueras, que també deia adeu en aquest ple. En la seva intervenció va destacar els valors de fer política des de la instància administrativa més petita, l'Ajuntament, però, també la virtut de l'alternança de grups i persones en els governs.

«La política és el millor motor de transformació social», segons Riba, que va afegir que «l'art de l'acord i l'entesa és fonamental per avançar». I va acabar amb una preocupacio sobre el moment política actual: «Són temps difícils per a la política, l'acord, la tolerància, el respecte a l'altre està en perill».

I el seu company de viatge durant tants anys representant el PSC (ara la llista de Socialistes), Xavier Figueras explicava que en els darrers dies el seu fill li ha demanat si sempre havia estat regidor. 20 anys a l'Ajuntament ha fet que els fills l'hagin vist sempre amb preocupacions polítiques. Figueras va recordar que la política no només li ha donat bons moments, sinó que va ser en l'activitat política que va conèixer la seva actual parella, i, a més a més, d'una formació diferent de la seva.

Un altre dels més veterans és Joan Agramunt, que viu el seu comiat amb l'amargor d'haver-se presentat pel PP i no haver pogut mantenir la representació en aquestes darreres eleccions. Agramunt va recordar que «la política municipal és la més propera i és la més agraïda». «Tothom hauria de passar per l'Ajuntament perquè és una experiència única», va afegir.

I el quart dels veterans a l'Ajuntament que va dir adeu va ser Jordi Pont (Convergència), que ha estat 16 anys regidor. Va recordar que Josep Maria Susana l'havia cridat per ser al seu equip quan ell era membre de la JNC i tot seguit, la coincidència política, i també familiar, amb l'actual alcalde Marc Castells. Pont va definir la ciutat com «un organisme viu, i per a una persona com jo, que tinc un esperit encuriosit, ha estat molt interessant, un experiència que recomano». Pont va recordar els que han passat per l'Ajuntament i ja no hi són, com Francina Castelltort, Marc Riera, Joan Torrasi i Josep Misserachs. I va assegurar que «apassionat» de la política com és estendrà la mà a qui li demani informació o consell.

Darío Castañer, de Decidim Igualada, es va acomiadar de l'Ajuntament però no de la política i va afirmar que «en diferents formes de fer política ens trobarem per fer el millor per Igualada, Catalunya i el món». I Albert Mateu, de la CUP, va anunciar el seu retorn a l'ensenyament, després de destacar la feina amb la seva companya Eva Pedraza, i esmentar l'escassa aportació que hi deixa. Mateu va ser dels pocs que van acusar altres polítics, i va assenyalar especialment l'alcalde Marc Castells i la consellera Àngels Chacón, en la seva etapa de regidora.

Entre els comiats, també el de la diputada al Congrés Carolina Telechea, que es va oferir a col·laborar des de Madrid amb els igualadins. I el que fins ara havia estat el seu cap de files a l'Ajuntament, Josep Maria Palau, que va destacar el creixement del seu partit, la feina feta i la necessitat de defensar un projecte ambiciós.