Olesa exposa a la mostra el potencial d'entitats que té

Una seixantena d'associacions olesanes participen dissabte a la mostra d'entitats. Els estands de les entitats quedaran disposats a l'entorn de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. La festa és un aparador perquè les entitats hi exposin la feina que fan.

La cap del servei de Cultura i Lleure, Montse Muñoz, destaca que l'objectiu d'aquesta mostra és fer visible la gran riquesa del món associatiu olesà, que, en ocasions, no és visible per al conjunt de la ciutadania. «És la gran festa de les entitats, que tenen l'oportunitat de mostrar-se a la ciutadania i donar-se a conèixer», explica.

Les entitats tindran el seu espai obert de les 11 del matí a les 9 del vespre al Parc Municipal. Hi haurà estands expositors i també estands participatius, on hi haurà tallers.

Es farà una disposició d'estands temàtica. Al llarg del carrer Salvador Casas hi haurà agrupades les entitats de caire esportiu, que també faran exhibicions al sorral del bàsquet contigu. A la plaça de Fèlix Figueras i Aragay hi haurà ubicades les entitats culturals, i en un dels laterals de l'ajuntament hi haurà un espai per a les entitats educatives. També hi seran presents les associacions de veïns. L'associació de propietaris d'Oasis enguany ha organitzat la 1a concentració motera.

La ja habitual haima d'ACAPS s'instal·la a la zona de gespa de darrere l'ajuntament. I aquí també hi haurà activitats ofertes pels serveis de seguretat i emergència, Policia Local, Mossos d'esquadra, Protecció Civil i ADF.

Entre els reconeixements especials a entitats, entre d'altres, hi haurà el de l'Esbart Olesa, que fa 90 anys de la seva constitució. I com a novetat d'aquesta edició, destaca, l'espai destinat a un/a artista que estigui començant, i que serà l'encarregat de cloure la Mostra. En aquesta onzena edició actuarà la jove cantant Alba Martínez. I , a més a més, les entitats actuaran a l'escenari central: a les 11 hi ha prevista l'arribada del Drac Olivé i dels Gegants (UEC i Assoc. de Geganters d'Olesa). I a partir d'aquí, hi haurà actuacions: Rua dels Gegants per la Mostra i dels petits Diablots (11.30), visita oficial als estands(12 del migdia), Quintet de saxos (12.15 h), exhibicions de gimnàstica (12.30 i a les 18 h), lliurament dels premis del concurs de dibuix infantil (18.35 h), i la festa dels Miquelets.