L'Igualada Night Shopping concentra amb èxit el seu públic al Casc Antic i artèries comercials però no més enllà

Un públic entregat a les artèries comercials d'Igualada i als comerços més motivats durant la nit de compres del petit comerç han fet de l'Igualada Night Shopping un èxit d'assistència als carrers de l'Argent, Òdena, rambla Sant Ferran i els carrerons del Nucli Antic. Si bé l'activitat de dinamització comercial podia estendre's per la resta de zones veïnes, l'afluència de gent minvava fora d'aquestes vies i a excepció de comerços com la botiga de moda Llucià, transformada en un espai amb fotomaton, cocteler i dj, on l'afluència de clients era constant, zones més allunyades com la plaça de Cal Font perdia clientela a les botigues i el guanyaven les terrasses després d'un dia amb temperatures d'estiu.

La iniciativa conduïda per l'associació de botiguers Igualada Comerç ha agrupat prop de 60 comerços locals que han ofert descomptes a partir del 10% i fins el 50% en peces seleccionades fins a les 12 de la nit. Al carrer, els més petits gaudien dels grups d'animació de pallassos, mags i al tram de la rambla Sant Isidre un dj posava banda sonora a les terrasses dels espais de restauració, una constant arreu de les places del centre de la capital anoienca, com a la plaça de l'Ajuntament, on si bé no s'hi han vist comerços oberts, no hi cabia ningú a les terrasses. A les botigues, els i les gerents convidaven als assistents a pica-pica, cava, maduixes i dolços per als assistents.

La combinació d'un dia amb temperatures de justícia, el segon dia de FirAnoia, la celebració de l'Igualada Night Shopping i ser primers de mes han estat una suma de factors que han fet gaudir de les terrasses i les ofertes del comerç local en una vesprada fresca, popular i plena de vida pels carrers d'Igualada.