Olesa mostra el múscul del seu teixit associatiu en l'onzena fira d'entitats

Fins a una seixantena d'entitats locals de tota mena es van reunir ahir al voltant de l'ajuntament d'Olesa per mostrar als veïns de la població tot allò que fan per engrandir i potenciar el teixit associatiu de la vila. Els visitants i els membres de les entitats que van estar presents a la mostra van poder refermar la gran varietat d'associacions culturals, lúdiques, esportives, escolars i institucionals de la població.

Entre totes les entitats presents, destacaven la gran quantitat d'associacions esportives que omplien els carrers amb les seves parades i que oferien als visitants la possibilitat de fer una petita prova de l'esport que repreentaven. Des dels escacs fins al futbol passant per la dansa entre molts altres, amb un interès especial per part dels nens i nenes que es van apropar a fer una activitat que els pot portar a descobrir una nova afició.

A més de la presència de parades per poder copsar la força de l'associacionisme local, la jornada es va completar amb diverses activitats i demostracions que anaven des de la ballada de gegants a primera hora del matí fins a diverses actuacions com els balls del taller de dansa de la Passió o l'actuació de l'artista local Alba Martínez.

L'afluència de públic va ser intensa i constant al llarg del dia no només per visitar els diferents estands presents a la fira sinó també per gaudir de les moltes activitats paral·leles que es van poder gaudir al llarg del dia. Aquest èxit de públic va reforçar encara més la vessant associativa de la vila en l'onzena edició d'aquesta mostra de les entitats més representatives d'Olesa.

Per a Miquel Riera, regidor en funcions d'Obres i Edificació, que va ser present a la fira, la valoració de l'activitat va ser molt positiva. «Les associacions són el motor de la vida ciutadana i aquesta mostra el que va posant en relleu és que cada any va creixent el nombre d'entitats presents. Tenim un gran nombre d'entitats que ens confirmen la bona salut del poble en l'àmbit associatiu», va dir.