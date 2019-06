Una temperatura superior a la mitjana marca el ritme d'assistència de FirAnoia

Les altes temperatures del cap de setmana han marcat el ritme d'afluència de públic de FirAnoia. La calor del diumenge al migdia ha estat el punt extrem de les tres jornades de fira, en que a la calor ha fet minvar el públic assistent i en conseqüència i sumat a l'hora de dinar, molts dels expositors amb possibilitat d'abaixar la persiana han tancat un parell d'hores llargues per arrencar de nou el darrer dia de fira a partir de les 5 de la tarda. La fresca del dissabte al vespre, amb els carrers plens de gent, ja assenyalava les millors hores d'un cap de setmana marcat per un sol difícil de suportar a les places dures, com l'estesa de concessionaris de la plaça de Cal Font, on l'afluència de públic es concentrava a primera i darrera hora del dia.

Ara bé, amb més d'un miler de persones ramblejant pels expositors del Passeig Verdaguer durant els vespres de divendres i dissabte, la venda de prop d'una quarantena de vehicles durant els dies de fira, amb descomptes que podien arribar a superar el 30%, l'èxit d'activitats com la mostra d'una quinzena d'iniciatives cooperativistes per part dels centres escolars, amb més d'un centenar de persones de públic assistent o el torneig FIFA amb prop de 50 participants, han estat algunes de les xifres i activitats destacades d'aquesta 66ª FirAnoia.

Alguna de les activitats que esperava una major assistència ha estat el disseny i concurs de robots, on els 3 equips participants havien de resoldre com crear un robot grua que alcés una roda i la fes entrar en una bústia. Per atraure el públic que passejava, els expositors organitzaven activitats familiars, com l'oferta de retrats a llapis d'Engel&Völkers, New York Institute oferia tallers de maquillatge per a nens i nenes, es feien les demostracions clàssiques d'útils de cuina per pelar vegetals, es convidava a una copa de cava i també, les activitats de recollida de dades dels visitants per captar futurs clients, mentre que Fira d'Igualada havia col·locat al llarg de l'estesa d'expositors, punts d'esbarjo per a la quitxalla, on prop d'un centenar de nens i nenes han parat a jugar amb els jocs de fusta durant els matins i darreres hores de la tarda.

Al tram oest del passeig Verdaguer estaven concentrats els estands més tecnològics, com la iniciativa pedagògica Ausatel Robòtica, on una de les coordinadores, Sílvia Cardona, explicava que «fem tallers de robòtica en itineraris d'un dia o de tot un curs de durada per a centres educatius», on els nens i nenes podien aprendre a programar un robot en forma d'elefant o experimentar amb materials conductius.

I en quant a activitats públiques Invest in the Center of Catalonia donava a conèixer la seva plataforma de dinamització comercial o l'empresa Intiam Ruai feia difusió de l'estalvi en el consum elèctric per la Diputació de Barcelona, amb un taller d'energia solar fotovoltaica que mostrava amb comptadors a la vista, la producció de watts d'una placa fotovoltaica i com disminuïa el consum elèctric.

Per als responsables d'Aba Cicles, expositor situat al passeig Verdaguer, FirAnoia, com moltes de les fires que assisteixen són jornades per sembrar i fer els primers contactes, els quals donen els seus fruïts al llarg de les setmanes següents, on es recullen els resultats. Un punt de vista compartit per alguns dels responsables dels concessionaris, com la casa de vehicles Volvo i Citroën.

La 66ª edició de FirAnoia havia deixat les dates de maig enrere per situar-se enguany durant el primer cap de setmana de juny. La valoració sobre la temperatura extrema serà un dels punts a tenir present per a la propera edició, sobretot per les hores de baixa assistència que s'han produït al llarg dels dos migdies del dissabte i el diumenge.



L'eficiència energètica, la prestació més consultada

El mercat del motor presentava firmes amb una clara aposta pel vehicle híbrid, mentre qque altres cases esperaven a oferir-los el 2020. Per a Xavier Muñóz, de Futurauto, concessionari Citroën a l'Anoia comentava que «el públic s'interessa pels híbrids, models sub i les furgonetes petites. Nosaltres presentarem models híbrids l'any que ve». Per a Roger Reixachs, de Toyota Igualada «dels clients que han vingut, molts d'ells volien informació sobre vehicles híbrids, més que els equipats amb motor de gasolina. De moment no oferim vehicles 100% elèctrics, els començarem a oferi quan presentin autonomies que voltin els 1000 km, per exemple». I a part de les innovacions tecnològiques i l'eficiència energètica, el mercat del motor s'ha dinamitzat també en el sector de vehicles petits. Segons Àngel Atzerà, de tallers Atzerà ubicats a Olèrdola i que s'estrenaven a FirAnoia, són d'una banda, comercialitzadors de Mahindra, vehicles familiars i sub, com també de les cases Ligier i Microcar «per a conductors amb llicència de ciclomotor i que cobreix un mercat de proximitat per a trajectes molt concrets, un vehicle normalitzat», ha detallat.