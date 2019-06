Òdena estrena la biblioteca que substitueix el bibliobús

Òdena ha obert al públic la nova biblioteca. Des d'aquest dilluns a 2/4 de 4 de la tarda Òdena té un edici propi, amb un servei per als seus vilatans. El bibliobús que durant anys ha visitat la població forma part de la història. La Biblioteca Municipal L'Atzavara ha nascut com a una biblioteca filial de la Biblioteca Central d'Igualada, el fons amb que s'ha equipat prové de la Diputació de Barcelona i a partir d'aquí l'Ajuntament d'Òdena podrà fer propostes per a noves adquisicions, sobretot aquelles d'àmbit local.

L'edifici ha estat dividit en tres espais: una planta baixa, ara buida, on hi ha projectat un casal i un centre de dia, una primera planta dedicada al servei de biblioteca per a estudiants i adults i una segona planta dedicada als usuaris i usuàries infantils, detallava Àngels Costa, bibliotecària itinerant de la Diputació de Barcelona.

La biblioteca no ha estat equipada amb auto-préstec, però sí amb una prova pilot, on el servei d'impressió d'usuaris i treballadors està centralitzat en una mateixa impressora, on les persones enviaran la documentació a imprimir amb un codi assignat, gràcies al qual gestionar de forma individual la cua d'impressió. Una segona prova pilot que ha de començar en breu a falta del sistema de càmeres de vigilància i lector extern del carnet de biblioteca serà un servei d'aula d'estudi obert les 24 hores.

Els usuaris titulars d'un carnet de la xarxa de biblioteques podran accedir a la sala d'estudi -una sala polivalent- de la biblioteca, aïllades de les sales infantil i d'adults, fora dels horaris d'obertura, explicava l'auxiliar de biblioteca Pere Regordosa, qui ha detallat que «encara falta el lector de carnets, la càmera i definir el servei».

L'urbanisme de nuclis disgregats del municipi no comptarà amb un suport de bibliobús. Amb 3.608 habitants, Òdena supera els 3000 necessaris per ser equipat amb aquest servei. En aquest sentit s'ha cobert un dels punts de la Diputació de Barcelona, la qual recomana al nucli d'un poble d'entre 3000 i 5000 habitants, la presència d'una biblioteca i a partir de 5000 habitants, l'ens obliga els municipis a oferir-ne el servei. En aquest sentit, el servei de bibliobús veurà la seva freqüència ampliada a Jorba i a Carme, on de passar cada 15 dies, passarà setmanalment, ha detallat Montse Lobato, directora de la Biblioteca Central d'Igualada.



Projecte d'Imma Sabaté

El projecte de la biblioteca ha estat fet per Imma Sabaté, s'ha desenvolupat gràcies a l'arquitecte i aparellador municipal Jordi Carner i Andreu Simón, respectivament. Les obres s'han alçat a partir de treballadors a l'atur que s'han contractat en trams de 6 mesos al llarg dels darrers 3 anys, conjuntament amb el programa de Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya. S'ha conservat la façana de l'antic Centre Fraternal Instructiu i s'ha reservat la planta baixa de la construcció per ubicar-hi un casal i equipar-lo també amb un servei de centre de dia, els quals manquen ara mateix de pressupost i que hauran de ser aprovats a partir de la legislatura següent, segons ha explicat a Regió7 Mariano Ruiz, regidor d'Obres i Manteniment de l'Ajuntament d'Òdena.

La inauguració oficial de la Biblioteca Municipal L'Atzavara serà el dissabte 8 de juny a les 12 del migdia, una setmana abans de constituir nous ajuntaments.