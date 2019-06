Creen a Igualada un cuir biodegradable adobat amb escorça de pi, pinyes i pinassa

L'equip de recerca A3 Leather Innovation Center, del Campus Universitari Igualada-Universitat de Lleida, ha dut a terme una investigació per aprofitar els residus de l'explotació forestal del pi -com la poda, les pinyes, la pinassa i l'escorça- per extreure'n els tanins que permeten fer un adobat de la pell completament ecològic. Segons expliquen en un comunicat, aquest procés també permet la neteja dels boscos mediterranis i evita la tala d'arbres a Àfrica i Sudamèrica. A més, afegeixen que el projecte respon a la demanda creixent de cuirs processats mitjançant tecnologies més compatibles amb el medi ambient, molt més sostenibles, especialment de marques que produeixen articles de pell d'alta qualitat.

L'A3 Center ha desenvolupat la recerca juntament amb l'empresa adobera Combalia S.A, que ja produeix mitjançant aquests tanins articles de pell d'alta qualitat com cinturons i carteres. El centre de recerca i l'empresa igualadina estan treballant per poder llançar aquest producte al mercat que es podria convertir "en una bona opció per la indústria d'adobats, que cada cop busca solucions més sostenibles", ha explicat la directora de l'A3 Center, Anna Bacardit.

En matèria mediambiental, la investigació apunta que si se substituïssin el 50% dels extractes vegetals d'importació per l'extracte de pi autòcton, s'utilitzarien 35 tones de biomassa forestal anuals només a Igualada. D'aquesta manera, la recerca de l'A3 Center aposta per aprofitar aquests residus ja existents als boscos mediterranis per tal d'aconseguir cuir ecològic, biodegradable i de quilòmetre zero.

A Catalunya un 64% de la superfície és forestal, fet que suposa un total de més de dos milions d'hectàrees de boscos. Des de la dècada dels 50, però, els boscos han experimentat un descens de la població, una disminució d'activitats com el pasturatge de bestiar i un abandonament progressiu de les terres pels agricultors. Aquest abandonament humà, sumat a la manca de gestió de les àrees forestals, ha provocat un augment de l'estoc de biomassa als boscos. Tot i tenir aquests recursos a l'abast, a dia d'avui les matèries primeres utilitzades per l'adob vegetal són principalment d'importació.

En els darrers anys ha incrementat la demanda de cuirs adobats i processats de manera més respectuosa amb el medi ambient, especialment entre aquelles marques que produeixen articles de luxe, que volen allunyar-se de l'ús del crom, però també d'aquells processos d'adobament vegetal que contribueixen a la desforestació i a la contaminació ambiental