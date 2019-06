L'organització de FirAnoia es mira amb satisfacció les xifres

FirAnoia ha estat una de les més concorregudes dels darrers anys, segons explica l'organització dels certamen. El bon temps és un dels factors que expliquen l'èxit, tot i que l'excés de temperatura va buidar la fira al migdia i primera hora de la tarda.

Els organitzadors asseguren que han notat un notable augment en vendes de cotxes (un 25% més). I tot i que els mateixos venedors indicaven a aquest diari que fins diumenge al migdia hi havia hagut una quarantena de vendes, FirAnoia indica que al final de la present edició s'han venut 86 cotxes.

Destaquen, també, que hi va haver un centenar de persones que van poder jugar al Torneig de Play Station FIFA, una cinquantena de persones que van poder provar les seves habilitats volant minidrons pel circuit creat dins de les cotxeres dels Moixiganguers, també hi va haver 47 participants a la caminada popular i Nordic Walking que van fer un recorregut fins als peus de la Tossa i als 24 participants de totes les edats que van mostrar les seves habilitats amb els escacs. També consideren que hi ha hagut una bona participació al Hackabot 2019, una competició de robòtica destinada a joves d'entre 9 a 16 anys a la qual van participar 4 equips, i en va resultar guanyador l'equip JQ, format per un noi d'Igualada i dos de Barcelona. La subhasta solidària, que va tenir lloc dissabte a la tarda va tenir uns ingressos de 550 euros, dels quals el benefici es donarà íntegrament al Banc de Queviures d'Igualada.

I també han destacat les 7 entitats i 14 cooperatives escolars que han participat en el mercat hand made. Diumenge al matí els protagonistes van ser els mes petits de la comarca. 25 pobles de l'Anoia, representats pels seus hereuets i pubilles, van poder gaudir d'un esmorzar. L'alcalde en funcions, Marc Castells, els va donar la benvinguda.