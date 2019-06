La igualadina Buff i Suara Cooperativa, guanyadores de l'edició 2019 dels Premis Factor Humà

L'empresa igualadina de roba esportiva Buff ha estat guardonada per la Fundació Factor Humà amb el premi Mercè Sala que reconeix organitzacions i projectes que "són la concreció pràctica dels principis i valors que aquesta economista i política catalana representava -tracte humà, innovació, pragmatisme i visió global-", segons han explicat fonts de l'entitat.

Esther Massats, Responsable de Comunicació d'El Celler de Can Roca, entitat que va obtenir el Premi l'any passat, i Anna Fornés, directora de la Fundació Factor Humà, han estat les encarregades de lliurar el guardó i han expressat la seva "admiració" per l'èxit espectacular de les gorres, gorros i del producte estrella de Buff, el tapaboques tubular: "Actualment exporten un 90% de les seves vendes a més de 60 països i compten amb més de 200 treballadors dedicats des del disseny i la producció a la distribució".

En el moment del lliurament, el jurat del premi ha destacat la localització de Buff, a Igualada, "una regió històrica del tèxtil català colpejada durant anys per la crisi industrial: "Un entorn amb el que l'empresa Buff ha sabut conviure i pel camí demostrar que una bona idea amb una adequada gestió al darrere ho té tot de cara per triomfar".

David Camps, Director General de Buff, ha recollit el Premi en representació de l'empresa i ha declarat que "els valors de la nostra organització encaixen amb els de la Fundació". El seu propòsit actual, segons Camps, no tindria sentit sense els treballadors de l'empresa i es sustenta en tres eixos principals: "Posem el focus en la millora de la comunicació interna, en la conciliació de la vida personal i laboral i en la direcció per valors".

Així mateix, ha destacat la importància que Buff® atorga també als consumidors: "Són el centre de l'organització. Sempre els tenim al cap i el que ells fan decideix el destí de la nostra empresa". Finalment ha volgut agrair el guardó afirmant que "és un reconeixement a un treball de moltes persones. És un estímul i un repte per continuar millorant".

En aqueta edició també ha estat premiada Suara Cooperativa, una empresa de caràcter social especialitzada en l'atenció a persones amb més de 4.000 professionals, ha estat la guanyadora del Premi Impacta que reconeix projectes liderats des de l'Àrea de Gestió de Persones amb un impacte positiu dins de l'organització. Se'ls ha guardonat per la creació d'una guia consultable online adreçada a l'acompanyament de professionals de la seva organització que passen per un procés de càncer.

Mònica Vázquez, directora de l'Àrea de Persones de Suara Cooperativa, ha recollit el guardó de mans de Pilar Jiménez, directora de Recursos Humans i Organització d'APM Terminals, l'entitat guanyadora de l'Impacta de l'any passat. Jiménez ha declarat que, amb aquesta guia "elaborada de manera participativa, adapten els protocols de Suara per fer un bon acompanyament en els moments més vulnerables de les persones i vetllen per no fer-ho de manera intrusiva, dirigent o interpel·ladora". També ha explicat que "el lliurament del Premi Impacta no vol altra cosa que ajudar a que es conegui aquesta iniciativa encomiable i que serveixi d'exemple per a moltes altres organitzacions".

Una gala per reivindicar la confiança i el lideratge empàtic per assolir una perspectiva transformadora

L'acte de lliurament dels Premis Factor Humà, conduit per la periodista Raquel Sans, ha girat al voltant del lema "Una perspectiva transformadora" i dels conceptes de confiança i d'un estil de lideratge empàtic. A l'inici de l'esdeveniment, han donat la benvinguda Montse Cabré, Directora del Departament de Persones de la Fundació Bancària "la Caixa", i Juliana Vilert, presidenta de la Fundació Factor Humà. Vilert ha explicat que la Fundació que presideix té l'ambiciós objectiu d'"influir per promoure organitzacions ètiques que contribueixin a la construcció d'un món millor".

Per exemplificar-ho, ha manifestat que s'acaba de posar en marxa el servei de comparatives entre organitzacions, o benchmarks, del Baròmetre del Factor Humà, "una potent eina d'anàlisi que permet a les organitzacions veure el seu nivell d'acompliment en relació a un decàleg de principis que fomenten entorns de treball estimulants i motivadors".

L'eix central de la gala ha estat una conferència del pilot de ral·lis Albert Llovera, que ha parlat sobre com superar els propis límits. "Els límits ens els posem nosaltres i també la societat. Tot és superable i cal posar un gra d'actitud i activitat per anar sempre tirant endavant. Si vas amb actitud i lluites, almenys serà més divertit. Hem d'anar enfocats en aquesta direcció", segons Llovera.

El també Ambaixador d'Unicef ha volgut compartir amb el públic el que més l'ha ajudat a superar l'adversitat de patir un accident esportiu de jove que el va deixar en cadira de rodes: "Hi ha tres punts potents per poder sortir del forat negre en el qual sentim que estem per culpa de qualsevol problema: un mateix ha de voler sortir de la situació en la que es troba i els altres dos punts són el suport de la família i comptar amb els amics. Sense els altres no som res".

L'acte ha comptat amb la presència de membres del Jurat d'ambdós guardons, format per personalitats que van conèixer Mercè Sala i guanyadors d'edicions anteriors: Manel del Castillo, Toni Espinal, Imma Amat, Maravillas Rojo, i Cèsar Molins. També hi ha assistit Jordi Puigneró, Conseller del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, qui s'ha encarregat de la cloenda institucional de l'acte.