Marc Castells no podrà fer un pacte només d'investidura amb ERC

El cap de llista de Junts x Igualada i alcalde d'Igualada en funcions, Marc Castells, ha proposat a ERC poder fer un pacte de govern per al nou mandat 2019-2023. Castells,però, li proposa un pacte al candidat republicà, Enric Conill, en dos temps i vol que en primera instància li doni suport per a la investidura, sense cap altra pacte. Castells els deixaria per a una segona negociació postinvestidura. Junts per Igualada i ERC sumarien 14 regidors, molt per sobre dels 11 que calen per tenir una majoria absoluta. CiU, formació predecessora de Junts, i ERC havien establert un pacte de govern el 2011, però en unes condicions diferents a les actuals, ja que Castells s'estrenava com alternativa a la llista socialista que fins aleshores havia governat amb Jordi Aymamí com a alcalde.

ERC, que ha admès les negociacions amb Castells i ser coneixedora de la proposta, ja li ha respost que dels pactes "se n'ha de parlar seriosament", segons fonts de la formació republicana. No estan disposats a votar una investidura sense pacte de govern. No es tanquen a fer-ho, però a partir d'una base de negociació "més sòlida", havent parlat de programa per als quatre anys i de govern.

La resposta d'ERC a l'oferta que ha fet pública aquest dimecres Castells ha estat explicar que "estem oberts a tot i hem parlat amb tothom, menys amb ciutadans". Les matemàtiques ofereixen més possibilitat de pactes a Igualada. I ERC, per exemple, diu que "explora, també, la possibilitat de fer un govern amb els socialistes de Som-hi i la CUP". Difícil que hi hagi predisposició per part d'algunes formacions a anar plegades, per ERC manté que no és impossible.

La proposta del cap de llista de JxI es fa pública abans de parlar amb Cs, que té només una representant. Però Marc Castells ha explicat que "la roda de negociacions amb la resta de forces polítiques amb qui ja s'ha entrat en contacte, han denotat no molt entusiasme per fer govern i aconseguir algun tipus d'acord per a la governabilitat".

Castells vol un pacte d'investidura per lligar més endavant un acord de govern per als propers 4 anys. Considera que governar plegats amb ERC és en aquests moments la millor possibilitat. Ha recordat que tot i haver perdut la majoria absoluta, la llista que ell ha liderat ha rebut «el mateix nombre de vots que les passades eleccions» i ha atribuït la caiguda de dos regidors a l'increment de la participació, que haurien hagut de suposar més vots per a la seva llista per poder mantenir la majoria absoluta. Castells no ha volgut entrar en detalls sobre allò ofert a ERC i s'ha limitat a assenyalar que no hi ha més línies vermelles que aquelles que respecten les majories i les minories en els números de vots i regidors aconseguits.

Amb un pacte d'aquestes característiques, les dues forces sumarien 14 regidors, la coalició Igualada Som-hi amb 4 regidors, Poble Actiu amb 2 i Ciutadans amb 1 restarien així a l'oposició.

Segons ha dit Castells es tracta d'«una negociació justa». I ha recordat la necessitat d'unir esforços en el sector independentista davant les sentències que poden rebre els presos catalans. Ha recordat que la Fiscalia i l'advocacia de l'Estat mantenen unes acusacions "amb penes brutals" vers els presos detinguts arran de l'1-0. Castells s'ha compromès a estar "al costat del president a l'exili Carles Puigdemont". La proposta és en clau nacional pel pacte local, per "una legislatura que no es preveu tranquil·la" i ha advertit que venen "temps complexos".

Castells, d'altra banda, no ha volgut valorar seriosament les propostes que el col·loquen a ell o a la també igualadina Àngels Chacón per dirigir una nova etapa del PDECAT. Per a Castells és només «xerrameca».