Òdena inaugura dissabte que ve la nova biblioteca l'Atzavara

El proper dissabte al migdia, a les 12, es procedirà a a inauguració de la biblioteca l'Atzavara d'Òdena, un nou equipament que s'ha posat en marxa aquesta mateixa setmana, dilluns. L'edifici substituirà el paper que feia a la població el bibliobús. Inicialment, aquesta biblioteca d'Òdena queda vinculada a la d'Igualada.

L'edifici s'ha construït en els darrers tres anys segons el projecte de l'estudi Sumo Arquitectes, un equip format per Marc Camallonga, Jordi Pagès i Pasqual Bendicho. L'edifici, que s'ha fet al vell Centre Fraternal i Instructiu, acull dos serveis independents: la biblioteca a les dues plantes superiors i el Centre de Dia per a Gent Gran, a la planta baixa. A l'espai per a gent gran s'hi accedeix per un jardí des del carrer Jaume I. A l'entrada principal de la biblioteca s'hi accedeix a través d'un porxo. A la planta d'accés s'hi troba el vestíbul d'informació i préstec.