La Sindicatura de Greuges d'Igualada ha resolt la majoria de casos atesos

La Sindicatura de Greuges d'Igualada presenta un balanç de 108 casos resolts dels 109 assistits durant el 2018. El que no té solució està en tràmit, segons l'informe presentat per Rosa M. Sánchez, qui ha ocupat el càrrec els darrers 8 anys.

Del total d'actuacions, 40 van ser consultes, assessorament i precs d'informació, 68 es van assenyalar com a queixes i 1 va cor-respondre a recomanació d'ofici. Per població, 1 dels casos va ser presentat per un col·lectiu, 48 van ser presentats per dones, 59 per homes i una vegada la síndica va actuar d'ofici. Quant a la forma amb que la ciutadania s'ha posat en contacte amb la Sindicatura 76 es van fer de forma presencial, 9 via trucada telefònica, 22 per correu electrònic i 2 per correu postal. Sánchez va detallar que 8 o 9 casos provenien de ciutadans no empadronats a Igualada.

La síndica va posar sobre la taula els 2 casos que s'arrosseguen des del 2016, quan durant l'actuació de dues colles de diables a la festa major, 2 carretons -cadascun d'una colla de diables diferent- va provocar cremades a dues assistents als correfocs. La síndica de greuges es va lamentar que en el marc d'una activitat perillosa, on les dues colles disposaven d'assegurança, les entitats es neguin a prosseguir amb les pertinents compensacions a les 2 persones damnificades.

En l'àmbit de les recomanacions, Sánchez va voler incidir en accions incíviques relacionades amb la recollida d'excrements dels gossos i el fet de no dur-los lligats, va recomanar al consistori equipar amb més lavabos públics algunes zones de la ciutat i va suggerit la creació de lleis que regulin el pas de bicicletes i patinets. La síndic també va posar sobre la taula la necessitat que Igualada tingui més espais per als joves, i va dir que calia trobar formes de pacificació entre terrasses i veïns.