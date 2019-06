Castells proposa un suport d'investidura que ERC no accepta sense pactar govern

Marc Castells, alcalde en funcions d'Igualada i cap de llista de la candidatura més votada, ha demanat a ERC que sigui el seu soci de mandat, però que ho faci en un procés de dos temps: primer que li doni suport el proper dia 15 perquè pugui ser investit alcalde i, després d'aquesta data, que es pacti com serà el repartiment de responsabilitats de govern i el programa de legislatura. ERC ja li ha respost que no hi està d'acord. Que vol una proposta completa i que no està disposat a acceptar aquest joc que proposa Castells.

I no només li ha respost negativament, sinó que ha posat sobre la taula la possibilitat d'altres sumes de grups que també donarien una majoria absoluta per a un futur govern i que es poden fer sense comptar amb la formació de Castells, Junts x Igualada. Aquesta proposta, a hores d'ara difícil d'imaginar, passaria per un govern d'ERC (5 regidors) amb els socialistes d'Igualada Som-hi (4) i el suport, com a mínim per a la investidura de l'alcalde, de la CUP (2). Tots junts sumen 11.

Castells va exposar ahir que, després de reunir-se amb tots els grups menys amb Ciutadans, on ha trobat possibilitats de pacte de govern és a ERC, perquè tant Igualada Som-hi com el sector cupaire li haurien fet arribar un sentiment de «poques ganes» de formar govern amb ell.

Castells apel·la al factor nacional, a la necessitat de mostrar unitat entre les forces independentistes, i al fet que fa 8 anys, quan ell es va estrenar com a alcalde, ja va accedir al càrrec amb el suport dels republicans. Val a dir, però, que aleshores la relació de forces era diferent, ERC només tenia 2 regidors i la sensació de no haver fet un bon resultat a l'esquena.

Amb un pacte com el que proposa Castells, les dues forces sumarien 14 regidors i podrien fer govern. Un pacte que deixaria a l'oposició la coalició Igualada Som-hi (4 regidors), Poble Actiu-CUP (2 regidors) i Ciutadans (1 regidor).

El que per a ERC és poc seriós, per a Castells és «una negociació justa». El líder de Junts va recordar la necessitat d'unir esforços en el sector independentista davant les sentències que poden rebre els presos catalans i davant la situació d'exili de diferents polítics del govern de l'1-O. Va recordar que tant la Fiscalia com l'advocacia de l'Estat mantenen unes acusacions «amb penes brutals».

Castells està compromès a fer costat «al president a l'exili Carles Puigdemont».