Òdena celebra diumenge una fira de consciència social i solidaritat

Òdena acull el proper diumenge la Fira Arrels, una mostra «de consciència, creixement, respecte i solidaritat», segons expliquen fonts de l'Ajuntament d'Òdena, que és l'entitat organitzadora. La mostra consisteix en una zona d'exposició i venda de productes artesanals, de proximitat, ecològics i de comerç just, i un programa d'activitats relacionat amb la temàtica. També hi haurà taules per donar a conèixer activitats, teràpies i recursos per al creixement personal, i projectes educatius.

La solidaritat és un altre dels eixos. Hi haurà la presència de diferents associacions solidàries que faran difusió de la seva activitat i explicaran com col·laborar en els projectes solidaris.