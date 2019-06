La inauguració de la nova biblioteca d'Òdena aplega un centenar de veïns

Amb un pressupost de 2,47 milions d'euros, es va inaugurar ahir la biblioteca municipal d'Òdena L'Atzavara. L'antic Centre Fraternal Instructiu de tres plantes acull en les dues superiors l'equipament, amb un pis intermedi destinat al públic adult i un de superior a l'infantil. A la planta inferior de l'edifici hi ha projectat un centre de dia, i durant les obres es va obrir un soterrani on s'hi ha instal·lat un sistema d'energia renovable geotèrmica que manté l'edifici a una temperatura de 18ºC, un sistema que permet estalviar 10 de cada 12Kw que consumeix.

L'obra va ser inaugurada per Jordi Segura, cap del Servei d'Arquitectura, Conservació i Millora del Patrimoni; Marc Castells, president en funcions de la Diputació de Barcelona; i Francisco Guisado, alcalde en funcions d'Òdena. Eva Xaver, directora en substitució de Jordi Vilardaga, que està de baixa, va explicar els diferents espais a les autoritats.

L'acte inaugural va aplegar un centenar de persones. Nascuda com una filial de la Biblioteca Central d'Igualada, i en funcionament des de dilluns pasat, el fons amb què s'ha equipat prové de la Diputació de Barcelona. L'Ajuntament d'Òdena podrà fer propostes per a noves adquisicions, sobretot d'àmbit local.

Guisado va celebrar la recuperació del que popularment era conegut com a Centre Republicà, i que s'hagi «posat en marxa just abans del període d'exàmens dels estudiants». Castells, per la seva part, va dir que L'Atzavara és la biblioteca 227 de la Xarxa de la Diputació de Barcelona, i va agrair el servei prestat fins ara pel bibliobús Montserrat. Segura va asse-nyalar que el 50 % del projecte s'ha pogut finançar a través del programa de Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya.

La biblioteca tindrà una prova pilot d'aula d'estudi fora de les hores d'obertura per als estudiants, que s'ubicarà a la sala polivalent del pis intermedi i a la qual es podrà accedir amb una aplicació de la Diputació. L'aula estarà video-vigilada i el seu accés fora de l'horari de la biblioteca es farà de forma aïllada de les sales amb fons bibliotecari.

L'Atzavara participa, amb 4 biblioteques més, d'una segona prova pilot de gestió centralitzada de la cua d'impressió dels documents d'usuaris i personal en una sola impressora per mantenir la privacitat del que s'imprimeix. L'edifici s'ha equipat d'un ascensor, que es preveu que sigui, a part d'un accés per a persones amb mobilitat reduïda, un servei d'accés a la cultura per als usuaris i del futur centre de dia del primer pis.