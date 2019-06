L'Ajuntament d'Olesa obre les portes als veïns en la festa de Santa Oliva

Olesa celebra avui la festa patronal, Santa Oliva. L'Ajuntament se suma a la celebració amb una jornada de portes obertes en la qual els veïns podran visitar la casa gran de la població. Serà a partir de les 11 del matí i fins a les 2 del migdia. També hi haurà jornada de portes obertes al portal de Santa Oliva.

Les visites són guiades per diferents regidors i regidores, així com per l'alcaldessa en funcions, Pilar Puimedon, i mostren a les persones visitants algunes de les dependències més destacades de l'ajuntament, com ara la sala de juntes, on hi ha el balcó des d'on es fan els pregons de festa major; el despatx d'Alcaldia, els despatxos dels regidors i regidories, entre altres espais.

Per als més petits, també al matí, s'organitza una xocolatada infantil i un espectacle de teatre familiar amb la companyia Teatre Nu, a la placeta de Santa Oliva.

A dos quarts de 7 de la tarda arrencarà el seguici i ofrena floral a la patrona, que és la part central de la festa. Fa anys que l'ofrena a Santa Oliva posa especial èmfasi en les entitats de cultura popular i tradicional d'Olesa, que aprofiten el seguici per fer una mostra de la seva activitat. La comitiva arrencarà a la plaça de Fèlix Figueras i Aragay i acabarà al porxo de Santa Oliva, on les entitats participants tornaran a fer una mostra de la seva activitat i entitats i ciutadania faran l'ofrena a la patrona.

Finalitzada l'ofrena, el parc del Porxo acollirà el concert de Santa Oliva amb Coetus, organitzada per l'Ajuntament d'Olesa.