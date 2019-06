La co-xef de l'igualadí Somiatruites, Zhou Mengxin, a la final regional del San Pellegrino Young Chef

La cuinera del restaurant igualadí Somiatruites, Zhou Mengxin, ha estat escollida entre els 10 millors xefs menors de 30 anys de la regió Ibèrica i Mediterrània, segons el campionat del món de joves cuiners, San Pellegrino Young Chef. Aquest concurs, convocat per Fine Dining Lovers, la revista més prestigiosa del món de la restauració, està dividit en 12 àrees geogràfiques que abasten 243 països. A la primera fase s'hi han presentat més de 3.000 participants, tots ells xefs menors de 30 anys, i d'aquests, se n'han seleccionat 10 de cada àrea geogràfica. En les darreres edicions, David Andrés, xef del Somiatruites i del Via Veneto, aquest darrer a Barcelona, n'havia estat finalista, sempre rebent brillants comentaris del jurat. Zhou Mengxin és la parella de David Andrés.

La cuinera igualadina d'origen xinès competirà a la final de la regió Ibèrica i Mediterrània –que engloba països com Espanya, Portugal, Gràcia i Israel–, amb 9 xefs de grans restaurants: Tickets Bar (Barcelona), Hotel Vila Galé Sintra (Lisboa), Restaurante Kai (Adeje), Funky Gourmet (Atenes), Restaurante Tribeca (Sevilla), Dos Palillos (Barcelona), Aberto (Gedara, Israel), MAR Gastrotasca (Les Palmes de Gran Canària), i el restaurant Selene (Atenes). La selecció d'aquestes 10 propostes gastronòmiques l'ha fet la prestigiosa escola italiana d'hostaleria ALMA – Escola Internacional de Cuina Italiana, que ha avaluat els plats d'acord amb tres criteris, coneguts com les "regles d'or": habilitats tècniques, creativitat i conviccions culinàries personals.

Mengxin opta a proclamar-se millor xef jove de la regió Ibèrica i Mediterrània amb el plat "La truita – Schubert", una proposta de seqüència on la truita de riu és la protagonista en totes les seves textures, inspirada en el paisatge i els records d'infantesa del seu país d'origen i barrejant també una experiència sensorial amb la melodia de l'obra musical de Schubert "Die Forelle" (la truita).

En la quarta edició d'aquest concurs, el més prestigiós del món per a joves xefs, el restaurant Somiatruites d'Igualada ha estat l'únic establiment del món que ha classificat un membre del seu equip en cada edició. Primer, amb el xef David Andrés, que va arribar a les tres grans finals de Milà i ara amb Zhou Mengxin.

Les fases del concurs San Pellegrino Young Chef

Des d'aquest mes de juny i fins el desembre de 2019 aniran tenint lloc les diverses finals de cada una de les 12 regions del concurs San Pellegrino Young Chef. En aquest procediment, els finalistes regionals cuinaran els seus plats estrella davant del jurat regional, compost pels millors xefs, que avaluaran els plats presentats i seleccionaran un guanyador de cada regió. A finals de desembre de 2019, s'anunciaran els 12 joves xefs de tot el món que es traslladaran a la final mundial a Milà, Itàlia. A cada finalista se li assignarà un "Mentor Xef" (un membre del seu jurat regional), que l'assessorarà sobre com millorar el seu plat estrella i li donarà suport en la seva preparació per a la final.

Com a novetat, en aquesta quarta edició del concurs San Pellegrino Young Chef, a més d'atorgar el guardó als guanyadors de cada regió, hi haurà tres premis atribuïts a totes les finals regionals: el The Fine Dining Lovers Food for Thought Award, el S. Pellegrino Award for Social Responsibility, i l'Acqua Panna Award for Connection in Gastronomy.



La xef Zhou Mengxin

Zhou Mengxin és co-xef del restaurant Somiatruites, juntament amb el seu marit, David Andrés, xef i copropietari del restaurant. Mengxin, nascuda a la província xinesa de Yunnan, va començar la seva trajectòria darrere els fogons com a estudiant a l'Escola Oficial de Cuina de Pequín. Posteriorment, va passar a formar part de l'equip del restaurant espanyol Migas, situat a la capital xinesa, un dels restaurants més populars de la ciutat, amb el xef Aitor Olabegoya al capdavant.

L'any 2013 va arribar a Espanya a través del programa de l'Institut de Comerç Exterior (ICEX), que porta joves xefs de tot el món a l'Estat espanyol a formar-se en la cuina del país. En aquest temps, Mengxin va poder aprofundir en la cuina mediterrània a través de cursos i viatges per vuit comunitats, per conèixer les varietats culinàries del país. El mateix 2013 va guanyar el primer premi del Concurs Internacional de Tapes, que se celebra anualment a Valladolid, amb la proposta "Salmorejo amb ibèric en crocant d'arròs i oli d'oliva", una esferificació de salmorejo amb pa de Candeal, oli d'oliva verge extra, vinagre de Jerez, pernil ibèric i tomàquet.

En la seva trajectòria com a cuinera a Espanya, ha treballat al restaurant El Culler de Pau, a O Grove (Pontevedra), amb el prestigiós xef Javier Olleros, i també al restaurant ABaC de Barcelona, amb el xef Jordi Cruz al capdavant. L'any 2017 es va incorporar a la cuina del restaurant igualadí Somiatruites.

La proposta gastronòmica de Mengxin es caracteritzen per la fusió entre la cuina xinesa i la catalana, amb plats originals i creatius però de base tradicional.