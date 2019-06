Les forces d'esquerra estudien fer una alternativa a Castells a Igualada

Les forces d'esquerra pressionen l'alcalde en funcions d'Igualada i principal candidat a tornar ocupar el càrrec a partir de dissabte. Castells ha buscat un acord només amb ERC perquè els seus regidors el votin a l'hora de triar alcalde, ja que entre els 8 electes de Junts i els 5 republicans ja farien una majoria absoluta que impossibilita qualsevol altre pacte.

No caldria, inicialment, que ERC formés part del govern, perquè amb el suport el dia de la constitució n'hi hauria prou. Fins i tot si amb el compromís d'ERC de no intentar cap altre pacte en tindria prou, ja que és la llista gua-nyadora i podria ser triada en segona volta. Però aquestes propostes de Castells, no haurien anat més enllà, segons comenten fonts dels altres grups, la qual cosa ha crear un cert distanciament de republicans i Junts.

Ara, ERC, Igualada Som-hi (grup del sector socialista i dels comuns) i Poble Actiu (lligat a la CUP) han acordat veure's «seriosament», asseguren fonts de les parts, per explorar les possibilitats de fer un govern que tingui la majoria i sigui alternativa a Castells. Perquè un candidat d'aquests tres grups pogués arribar a l'alcaldia cal que sumin els vots de tots els regidors, ja que com que no ha guanyat cap de les tres formacions les eleccions necessiten sumar una majoria absoluta, és a dir, disposar dels 5 regidors d'ERC, els 4 d'Igualada Som-hi i els 2 de Poble Actiu. Tindran una trobada formal entre avui i demà, per explorar si aquest pacte que es planteja com a única alternativa és possible.

És un pacte, a priori, altament dificultós per la seva heterodòxia, perquè les cúpules de totes les formacions arrufaran el nas i perquè entre les forces que haurien de pactar a partir de dissabte un govern per a la capital de l'Anoia, fins ara no han mostrat tenir feeling. A l'inrevés, si alguna cosa han tingut entre les candidatures en campanya ha estat distanciament i l'acusació per part d'ERC i Poble Actiu, les dues independentistes, que Igualada Som-hi eren els representants de l'article 155.

Per part justament del sector socialista asseguraven que aquesta acusació no seria un factor determinant, ara bé, també reconeixen que un acord amb ells no pot suposar tenir un govern de tarannà independentista. En el binomi progressista i independentista, s'imposaria la primera característica.

Castells ha descartat pactar amb Igualada-Som-hi, i aquests també han dit que no volen fer govern amb el líder de Junts. Ha demanat el suport d'ERC, només per a la investidura i ha decidit que no es posaria en mans de la CUP, de Poble Actiu.