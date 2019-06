La trobada de puntaires de Calaf celebra dissabte el primer quart de segle

L'11 de setembre del 1994 es va organitzar la primera trobada de puntaires de Calaf i enguany s'arribarà al 25è aniversari. La festa tindrà lloc el dissabte 15 de juny, a la plaça dels Arbres de la població. L'organització recau en l'Associació Recreativa Cultural de Dones de Calaf i Comarca (ARCA).

A la trobada hi participaran altres associacions de puntaires d'arreu del país. I enguany, a més, serà una trobada molt especial, ja que complirà un quart de segle des que l'11 de setembre del 1994 es va celebrar la primera trobada de puntaires de Calaf. Per això, al llarg del matí estan previstes «diferents» sorpreses commemoratives per celebrar l'efemèride, segons ha explicat l'organització.