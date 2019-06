El Vadefoodies d'Igualada posa cara a cara l'esmorzar de forquilla i la cuina coreana

La 5ª edició del Vadefoodies es presenta enguany potenciant dues formes culturals ben diferents de menjar. D'una banda, posarà la tendència dels esmorzars de forquilla sobre la taula i de l'altra es centrarà en la cultura gastronòmica coreana, que és la convidada d'enguany. La inauguració del festival el divendres 14 al vespre comptarà amb la presència de Taewan Huh, Cònsol General de la República de Corea del Sud. Amb la presència de Huh es reeditarà l'interès despertat pel festival com va ser la presència del cònsol japonès de la passada edició i que es va fer a la plaça Castells. Els organitzadors esperen rebre la visita d'unes 4.000 persones durant tot el dia.

Enguany, però, Vadefoodies retorna als orígens i s'emplaçarà de nou als exteriors del recinte del Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia (MPICA), amb les sales per a les conferències, els espais per als tallers i l'Eat Street al pati del museu. Com a novetat, i a diferència de les tres primeres edicions, on es feia pagar 2 euros per accedir al recinte, aquest any l'entrada serà gratuïta. La 5ª edició del festival gastronòmic focalitzarà la seva atenció en tres tendències més: l'ús dels fermentats en la dieta, els gelats com a plat sorpresa i la forma com encarar un tast de vins o un tast de vins a cegues.

Amb els esmorzars de forquilla, Vadefoodies organitza fins el dissabte 15 de juny un concurs amb jurat popular on 20 espais de restauració de la comarca de l'Anoia presenten una creació culinària. Els comensals votaran el millor esmorzar i el restaurant guanyador serà anunciat el mateix dissabte. Sergi de Meià parlarà dels Esmorzars de forquilla en una de les conferències del festival. A part de centrar l'edició en la cultura i la gastronomia coreana, «una cuina minimalista, que cuida molt el disseny i té cura d'una alimentació equilibrada, amb poca presència de greix animal», com detalla Joan Fontanella, membre del col·lectiu Vadefoodies, el festival oferirà un showcoocking per donar a conèixer alguns dels plats estrella coreans, com el bulgogi, el bibimbap i aliments típics fermentats, com la col picant, kimchi, el marisc salat jeotgal o la pasta de soja doenjang. De les bondats dels fermentats de Corea i d'arreu en parlarà la metgessa, dietista i crítica gastronòmica Magda Carlas.

La tendència de treure els gelats de la franja dels postres i oferir-los en formes més complexes i sorprenents serà explicada pel xef Jordi Guillem, qui conduirà un showcoocking sobre gelats. Mentre que Albert Marimon presentarà un gelat de mostassa per acompanyar una de les seves creacions.

En quant noves tendències en el món del vi, el bagenc Josep Pelegrí, un dels millors sommeliers de l'estat espanyol actualment, conduirà junt amb Sònia Farran el tast de vins a cegues i oferiran pautes perquè la gent encari de forma còmoda un tast a cegues, tendència que els darrers mesos ha aparegut en diferents ciutats i que a Barcelona «n'organitzen amb premis de fins a 40000 euros», segon Fontanella.

Finalment, per a l'edició d'aquest 2019 Vadefoodies s'ha associat amb Disseny Marked, una agrupació d'una vintena de socis artesans i dissenyadors per portar a Igualada l'activitat professional Design the Restaurant Experience, amb el workshop «Food design: el disseny de l'experiència gastronòmica», conduït per Elsa Yranzo, on es parlarà de com aplicar els principis de l'estètica i el disseny artístic a les creacions gastronòmiques. Per apuntar-se a les activitats programades amb plaça limitada caldrà inscriure's prèviament a la web del Vadefoodies.