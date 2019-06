El Bloc Olesà és a un pas de segellar un pacte amb ERC

El Bloc Olesà pot estrenar un pacte de govern amb ERC, inèdit fins ara, per afrontar el nou mandat amb l'estabilitat necessària. L'acord estava pràcticament enllestit el cap de setmana passat, segons han explicat fonts de la negociació, però hi ha hagut un factor que altera el plantejament: el cap de llista d'ERC, Martí Fortuny, ha anunciat que renunciava a ser regidor per qüestions d'incompatibilitat laboral, i ara els negociadors del Bloc Olesà estan intentant refer l'encaix de perfils per al que podria ser el nou govern.

Fortuny, treballador de banca, era la persona que el Bloc Olesà confiava que portés l'àrea d'Hisenda en el nou cartipàs municipal. A Fortuny el substituirà Mireia Montfort, que ha estat regidora a l'oposició en el mandat que ara s'acaba, i que no té el perfil professional per ser responsable d'Hisenda. A Montfort li seria més adient l'àmbit de la comunicació i el turisme, segons fonts properes a la negociació.

A hores d'ara, Miquel Riera, cap de llista del Bloc Olesà, si res no canvia, ha de ser alcalde, però estaria tornant a estudiar com pot reestructurar una proposta de govern amb els millors perfils possibles per a cada àrea i si hi ha un encaix possible amb els tres regidors d'ERC.

Sempre, segons les mateixes fonts, la voluntat del Bloc Olesà seria la de proposar un govern que tingui els millors perfils professionals per a cadascuna de les regidories i aquest entrebanc amb els que haurien de ser els seus socis durant els propers 4 anys no és insignificant. Entre avui i demà s'ha de veure si hi ha acord.

A les eleccions del 26 de maig passat, el Bloc Olesà, que ha governat en els darrers 8 anys al municipi, va perdre la majoria absoluta. Ara té 8 regidors, i el llindar de l'estabilitat és als 11. La suma dels 8 del Bloc Olesà amb els 3 d'ERC faria inviable cap altra possibilitat de pacte.