Madrid creu que a Piera el votant es guanya més amb feina que amb independència

«Els resultats han estat molt positius per a ERC de Piera. Fa 12 anys que governem i a cada votació obtenim més confiança de l'electorat. En aquest sentit, llegim que se'ns valora més la feina feta, més que no pas que siguem una força independentista». És l'explicació que troba Jordi Madrid, candidat a ser novament alcalde de la població a partir del proper dissabte, amb el suport de Junts per Piera. Tot i la fragmentació del vot a la població, Piera ha estat dels primers municipis a anunciar que hi havia un pacte independentista, entre ERC i Junts per Piera.

Durant aquests últims mandats, «hem fet feina de forma eficient, sense estirabots, de manera seriosa, i això en els resultats es nota», segons explica el que gairebé amb tota probabilitat serà novament alcalde a partir de dissabte.

L'arc plenari ha quedat molt semblant al del darrer mandat pel que fa a les forces amb capacitat de governar i ERC assegura que s'ha escollit mantenir un pacte de govern que ha funcionat. Segons ha comentat Madrid a Regió7, «hem reeditat el pacte amb Junts per Piera, un pacte que considerem alhora de progrés i de país, les dues coses, perquè al poble són molt poques les diferències que ens separen i, quant a les preocupacions socials, no n'hi ha cap».

Si a la darrera legislatura, el tercer any de mandat al consistori el va dirigir Josep Llopart, mentre que els dos primers i el darrer l'alcaldia havia estat per a ERC, els resultats d'aquest any han modificat el pacte: «ERC es quedarà l'alcaldia durant els 4 anys i a la vegada Junts per Piera mantindrà les regidories que ja tenia», ha detallat el cap dels republicans.

Per a Madrid, líder d'ERC en els dos últims mandats, i també ara, la tessitura dels barris disgregats «sempre hi ha estat. És una peculiaritat que té, que cal entendre i atendre bé. En la majoria de barris hem guanyat nosaltres i crec que és perquè s'han fet les coses bé». I és que durant el darrer tram del mandat han aparegut plataformes ciutadanes que han canalitzat el discurs del descontentament d'algunes de les zones més crítiques amb la inversió municipal. «Sempre es poden fer millor les coses, però en aquests casos eren moviments polítics i darrere hi havia el PP o Ciudadanos. La gent ho detecta», ha assenyalat Madrid.



Piera al Consell Comarcal

El canvi substancial del resultat dels comicis del 26 de maig a Piera repercuteix en la representació al Consell Comarcal de l'Anoia. Durant el darrer mandat, Piera va estar representat per Josep Llopart (CiU), Vanesa Fernández (CiU) i Javier Perellón (PSC) al Consell, però ara, arran del descens de Junts (abans CiU), que perd 2 dels 12 regidors i passa a ser segona força (ERC manté els 11 que ja tenia fa 4 anys), tot apunta a una reformulació de la presència pierenca a l'ens territorial i una assumpció de responsabilitats de govern en aquesta institució.

Com assenyala Madrid, «com que Piera ha resultat ser el municipi més gran de la comarca amb alcaldia d'ERC, pensem que hauria d'estar representat per algú d'Esquerra, també. Aquesta vegada sí».



L'únic regidor del PP és a Piera

El PP pràcticament ha desaparegut de la comarca de l'Anoia. L'únic regidor a la comarca serà Francisco Ibáñez, candidat del Partit Popular (PP) per Piera. Ibáñez comenta sobre els resultats que hi ha un retorn a èpoques amb molt poca presència a la comarca. El candidat popular comenta que ha sortit electe pel suport que ha rebut del seu equip, persones involucrades en la vida del poble.