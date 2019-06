Les Ampes de les escoles públiques d'Igualada denuncien manca de places a les bressol municipals

L'entitat escola pública d'Igualada ha donat a conèixer que 25 famílies haurien volgut inscriure el seu infant en una escola bressol municipal a la capital de l'Anoia i no hi ha hagut places. L'Ajuntament gestiona els centres La Rosella, La Lluna i L'Espígol, que, segons l'entitat "no podran donar resposta a la totalitat de famílies que el curs vinent 2019/20 desitjarien escolaritzar-hi els seus infants", segons les dades de prematriculació. "La Federació d'AMPAs de Centres Públics d'Igualada considera d'allò més preocupant i decebedor" aquesta situació, segons comenta en un comunicat.

Els pares es queixen que hi ha 25 famílies que volien dur els seus infants a l'única escola bressol situada al centre de la ciutat i que no hi han pogut entrar per manca d'oferta. D'aquestes famílies, n'hi haurà 9 amb infants de P-1 que es quedaran sense plaça a cap de les altres llars d'infants municipals, ja que en aquesta franja d'edat hi ha hagut 54 demandes per només 45 places ofertades al conjunt de les tres escoles bressol.

En el mateix comunicat expliquen que "les famílies amb infants d'un any que havien seleccionat alguna de les tres escoles bressol com a opció preferent, en cas de no tenir-hi plaça es veuran redirigits a la seva segona preferència. En el cas que totes les famílies desitgin escolaritzar els seus fills i filles en una llar municipal, el sistema serà incapaç de proveir-los-la. Aquesta situació possiblement no acabarà tenint lloc, perquè les famílies es veuen abocades cap a les llars d'infants privades, generalment vinculades a una escola d'educació Infantil i Primària, iniciant així una dinàmica de la qual és difícil sortir-ne".

L'entitat compara la situació d'Igualada amb altres municipis, com ara Vilafranca del Penedès o El Vendrell, on hi ha fins a quatre i cinc escoles bressol municipals, respectivament. Una dada que convidaria a revertir la decisió presa el 2012 de suprimir la quarta escola bressol amb què comptaven el conjunt de les famílies igualadines.

A P-0, 20 famílies han demanat d'inscriure els seus nadons per un total de 23 places disponibles, mentre que a P-2 hi ha hagut 27 sol·licituds per a un total de 31 places.