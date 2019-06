El pacte d'esquerres no culmina i Marc Castells serà alcalde a Igualada

Marc Castells tornarà a ser l'alcalde d'Igualada a partir de dissabte. En minoria, només amb els regidors de Junts per Igualada, amb un mandat a mans de l'oposició si aquesta incipient unitat de les esquerres es manté, però alcalde. Era difícil posar en un mateix plat l'independentisme d'ERC i el sector cupaire, representat per Poble Actiu, amb socialistes, comuns i independents que es presentaven sota el paraigua de Igualada Som-hi, però durant uns dies en què les converses s'anaven produint havia semblat possible.

Castells deuria veure des del primer moment que al plat no trobava maionesa que l'unís prou i va començar la seva partida amb un joc fort: va demanar a ERC un vot per ser alcalde pràcticament sense res a canvi, «una mostra de confiança», com ha repetit els darrers dies. Una confiança que s'havia de posar en un sac on Junts només hi aportava la promesa de plantejar un govern plegats després del 15 de juny.

Anit, Jordi Cuadras, cap de la candidatura Igualada Som-hi, emetia un comunicat en el qual anunciava que «després de diverses converses de cara al mandat municipal que comença aquest dissabte, 15 de juny, a les 12 del migdia, les tres formacions d'esquerres a l'Ajuntament d'Igualada enceten un camí de cooperació». Una co-operació que, mirant el got mig buit, volia dir que no hi havia prou nivell d'entesa per arribar a generar un tripartit.

A les 9 del vespre, ERC també feia una assemblea per explicar a la militància que no lideraran el nou projecte per a la ciutat d'Igualada i que plantejaven iniciar el mandat a l'oposició. Fonts d'esquerra coincidien en l'explicació del desacord amb Igualada Som-hi, però el posicionament en ferm s'esperaran a fer-lo durant el dia d'avui.

Igualada Som-hi (PSC-Comuns-Igualada Oberta) assegurava en el comunicat d'ahir a la nit que «valora molt positivament les aproximacions que hi ha hagut i les converses que s'han produït en les reunions amb ERC i Poble Actiu per la capacitat de diàleg i acord que s'ha començat a posar sobre de la taula. Si bé no han estat suficients per tancar un acord de govern, sí que han servit per establir ponts i emplaçar-se a un treball conjunt davant el govern conservador i en minoria de Marc Castells». D'altra banda, aquest diari ahir no va poder contactar amb els representants de Poble Actiu.

En el mateix comunicat, el grup de Cuadras explica que «els candidats i equips de cada formació han comprovat els punts en comú que tenen sobre el present i el futur d'Igualada» i es mostraven optimistes de cara a continuar parlant entre les tres formacions i a poder condicionar el futur govern de la ciutat d'Igualada des de l'oposició.

I afegia que «Igualada Som-hi ha assistit a aquestes converses amb el document «Agenda del Canvi. Mandat 2019-2023» amb les polítiques per la ciutat, tot seguint l'actitud que la candidatura progressista ha tingut durant la campanya d'oferir un projecte polític i de canvi dedicat exclusivament a la ciutat i de caire eminentment municipal, posant sobre la taula «un projecte de la gent i d'esperança per a Igualada».

Ahir al migdia, Marc Castells encara mantenia la voluntat de no fer cap més oferiment, tancat el pacte tant amb Jordi Cuadras com amb Neus Carles, de Poble Actiu, i confiava, només, en un pacte amb ERC, però sense cap oferiment públic més. ERC havia valorat la possibilitat de fer un equip en comú al govern amb Junts. El plantejament de Castells els va generar sorpresa i malestar.