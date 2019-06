Santa Margarida de Montbui és a un pas de trencar amb 24 anys de l'alcalde socialista Teo Romero

El dia 26 de maig a Santa Margarida de Montbui es va obrir una oportunitat d'alternativa de govern. El PSC de Teo Romero, 24 anys a l'alcaldia, va quedar en segona posició i la llista coalició de fornacions AM-LVDVDM guanyava per primera vegada les eleccions. Ara és a les portes de guanyar també l'alcaldia. ERC, amb un regidor, té la clau del desempat a regidors, 6 a 6 entre les altres dues forces, i ha anunciat que rebutja tots els oferiments que li han arribat des del PSC, fins i tot el d'ostentar l'alcaldia. El fet d'haver guanyat les eleccions li otorga a la llista més votada la possibilitat de rebre l'alcaldia en segona volta de votació en la sessió de dissabte, per majoria simple.

lv

ERC, però, no dóna el seu suport a AM-LVDVDM, perquè no ha trobat, diu, la resposta afirmativa a l'assumpció d'aquests darrersam-, al dret a decidir. Si finalment s'acceptés com a compromís, ERC podria donar-los fins i tot el seu vot. Sabent que no votaran a PSC, però, AM-LVDVDM pot decidir governar i fer-ho sense majoria absoluta.

Els175 vots menys al Partit Socialista de Catalunya (PSC) i l'ampli suport a la nova formació que aglutinava el sector montbuienc més descontent amb les polítiques de les darreres legislatures del PSC es van dibuixar un escenari nou per al futur consistori de Santa Margarida de Montbui.

A dos dies de les constitucions dels plens municipals ERC ha emès un comunicat on explica que ha rebutjat les "generoses ofertes" rebudes per part del PSC, que fins i tot han inclòs l'alcaldia. Per contra, ara com ara, la republicana Isabel Guerrero ha manifestat la voluntat que Jesús Miguel Juárez, el cap de llista d'AM-LVDVDM pugui ser alcalde, un fet que es produirà sempre que Guerrero no doni suport al PSC. I si la coalició manifesta «un compromís clar i inequívoc amb el Dret a Decidir del Poble català» tindran el vot de la republicana.

En declaracions a Regió7 Guerrero ha dit que «amb el PSC no s'ha arribat a plantejar el Dret a decidir, ja que en tot moment, des de Som Montbui hem volgut estar a favor de començar un canvi. Hem sigut cordials amb totes les parts i hem pres nota de les seves aportacions per poder prendre la decisió final més justa "en aquest moment". Nosaltres també som assemblearis i la gent que m'ha ajudat a aconseguir objectius són els que han decidit».



.