El Cònsul de Corea inaugura el Vadefoodies d'Igualada

La cinquena edició del festival gastronòmic Vadefoodies que se celebra des d'aquest divendres a Igualada ha arrencat amb la cuina coreana com a protagonista. Durant la tarda de divendres i durant tot el dissabte el pati del Museu de la Pell s'omplirà de gastrònoms i "foodies" que participaran en nombroses xerrades, tallers i showcookings sobre les darreres tendències gastronòmiques. L'organització preveu que més de 4000 persones participaran a les diverses activitats del festival i especialment a l'Eat Street, la zona de degustació on els assistents podran tastar una gran varietat de propostes gastronòmiques vinculades al festival, així com fer un descans, prendre una copa, o assistir als concerts acompanyats de família i amics. Entre d'altres, es podran degustar les creacions del xef Albert Marimon de la Cava de Tàrrega i Fogons de Forès i de la propietària del restaurant Koryo de Barcelona, Ayhun Sun, a més de nombrosos restauradors igualadins.

L'acte inaugural ha comptat amb la presència del Cònsul general de Corea, Taewan Huh, de la tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Igualada, Patrícia Illa, i de diverses personalitats del món de la gastronomia d'arreu del país. El Cònsul coreà ha agraït la invitació i ha recordat que Igualada és un destí molt popular i freqüentat entre el mig milió de coreans que cada any visita Catalunya atrets per la gastronomia de la ciutat. En aquest cas serem els igualadins els qui tindrem l'oportunitat de tastar la cuina pròpia de Corea, una cuina saludable basada en una gran varietat de verdures fresques, arrossos, sopes, carns i peixos. Un els plats més coneguts de la cuina coreana és el Kimchi (la col xinesa fermentada i picant), i també altres fermentats com el Jeotgal (marisc fermentat i salat) i el doenjang (pasta de soja fermentada).

La tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Igualada, Patrícia Illa, ha agraït l'esforç de l'organització per la seva tasca desinteressada a l'hora d'omplir la ciutat d'activitat, i en nom de l'Associació Cultural i Gastronòmica Vadefoodies, organitzadora del festival, Joan Fontanella ha explicat que "després de cinc anys d'existència el festival ha despertat un interès creixent entre els igualadins, que hi participen atrets per les ganes d'aprendre coses". En acabar els parlaments institucionals, l'investigador gastronòmic Pere Castells ha impartit la conferència inaugural del festival titulada "Marcant tendències". Castells és el coordinador de Science and cooking Barcelona, durant sis anys ha col·laborat com a científicogastrònom al curs "Science and cooking" de Harvard, i ha estat coordinador de la Unitat UB-Bullipèdia de la Universitat de Barcelona.

El Festival Vadefoodies continuarà al llarg de tot el dissabte amb altres propostes com a protagonistes, com els esmorzars de forquilla i ganivet, els fermentats, els gelats i també el maridatge de vins.



La 5a edició del Vadefoodies



La cinquena edició del Festival de Tendències Gastronòmiques Vadefoodies té lloc els dies 14 i 15 de juny al Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia, amb la cuina coreana com a protagonista i diversos tallers, xerrades, showcookings i degustacions. El festival Vadefoodies compta amb el suport de l'Ajuntament d'Igualada i Estrella Damm, i reuneix cada any més de 4.000 visitants