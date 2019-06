Un jutge de Martorell veu possible un cas d'assetjament a la policia d'Olesa

El jutjat de Martorell veu indicis de la comissió de fets constitutius dels presumptes delictes d'assetjament laboral i assetjament sexual per part de tres comandaments policials de la Policia d'Olesa de Montserrat, en un cas que havien denunciat 7 agents del cos i ha acordat traslladar les diligències practicades al ministeri Fiscal i l'acusació particular perquè sol·licitin l'obertura del judici oral.

En la mateixa causa, també s'hi implicava l'alcaldessa d'Olesa, Pilar Puimedon, una regidora i un tècnic municipal. En aquesta part de la causa, el jutge ha decretat el sobreseïment provisional.

El jutjat ha acordat distingir entre dues parts de la querella. El jutge considera que ni de les declaracions de les persones querellants ni de les proves aportades queda demostrat cap dels delictes atribuïts a l'alcaldessa, Pilar Puimedon, i una regidora i un tècnic municipal, segons ha donat a conèixer en una nota l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.

La querella que ara ha estat sobreseïda provisionalment pel Jutjat número 1 de Martorell havia estat presentada el 23 de novembre del 2016 per 7 policies locals d'Olesa. S'hi denunciaven presumptes delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics i falsedat documental. El jutge considera que ni de les declaracions de les persones querellants ni de les proves aportades queda demostrat cap d'aquests delictes.

Aquesta decisió judicial es podia intuir quan en les diligències prèvies practicades arran de l'acceptació de la querella el jutjat no va citar a declarar l'alcaldessa ni la regidora. De totes maneres, la no citació no era un element que determinés que no s'instruiria cap causa contra els polítics. El jutjat tampoc havia citat a declarar el tècnic municipal inclòs inicialment en la querella.

Davant la interlocutòria del Jutjat de Martorell, i el sobreseïment provisional dels delictes imputats a l'alcaldessa, una regidora i un tècnic municipal, l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat vol manifestar que en tot moment hi ha hagut el convenciment que s'havia actuat d'acord amb la llei. Amb el màxim respecte pels procediments i decisions judicials, l'Ajuntament d'Olesa vol esperar que es procedeixi al judici i hi hagi una sentència ferma per esclarir les possibles responsabilitats i actuar en conseqüència.



Conflictes laborals

L'Ajuntament d'Olesa de Mont-serrat també vol insistir en el fet que sempre ha tramitat les queixes formulades pels seus empleats públics d'acord amb la normativa vigent (sempre han estat només conflictes laborals). També vol recordar que tots els expedients sancionadors oberts a membres del cos de la Policia Local (per exemple, 4 dels 7 querellants han estat expedientats en algun moment) s'han iniciat en tot moment amb un informe tècnic que relata les actuacions objecte d'investigació.

A partir d'aquests informes, es designa un instructor extern per tal d'efectuar les investigacions corresponents i és aquest instructor extern qui proposa l'aplicació de sancions o el sobreseïment de les actuacions. La bona actuació en aquest sentit queda demostrada pel fet que el jutge instructor no va considerar necessari citar a declarar l'alcaldessa o la regidora, i pel fet que no ha trobat cap indici dels delictes que eren imputats a l'alcaldessa, una regidora i un tècnic municipal. L'alcadessa deixa el càrrec dissabte.