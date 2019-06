La UEA Química premia els joves d'un concurs que han descobert millor el sector

L'escola Les Passeres de Castellolí va acollir ahir al matí la darrera de les entregues dels premis del concurs Química a l'Escola, un concurs adreçat als estudiants anoiencs, impulsat per la sectorial UEA Química. Alumnes de primària i secundària de les escoles de la comarca han experimentat i investigat aquestes setmanes.

L'objectiu d'aquest concurs, segons els responsables de la UEA, «ha estat el d'apropar la química i el sector industrial als més joves de la comarca». Els participants han hagut d'utilitzar materials habituals o casolans i enregistrar l'experiment en un vídeo. Tots els vídeos han estat revisats pels membres de la UEA Química, que han patrocinat el concurs i han escollit els premiats per a cadascuna de les categories de primària i secundària.

Hi han participat ABC Leather, Comercial Godó, Simar, Texcur, Atlas, Apliclor, Macasa Labin, Quimser, Proquip i Leather Química. I el concurs ha estat obert a totes les escoles de la comarca. S'hi han presentat 12 escoles diferents –dels municipis anoiencs de Castellolí, Òdena, Vallbona i Igualada– i hi han participant amb un total de 41 vídeos.

Les escoles premiades han rebut material de laboratori valorat en 300 euros. Els guanyadors han estat: a la categoria 1 (1r i 2n de primària), Les Passeres de Castellolí. En les categories 2 i 3, a causa del gran nombre de vídeos presentats, el jurat va decidir donar també 2 segons premis de 150 euros. La categoria 2 (3r i 4t de primària) el primer premi ha estat per a l'escola Ateneu Igualadí i el segon premi per a l'escola García Fossas. A la categoria 3 (5è i 6è de primària), el primer premi és pera l'escola Mowgli i el segon premi, per a l'escola Escolàpies. Finalment, la categoria 4 (ESO), el primer premi l'ha rebut l'institut Vallbona d'Anoia.