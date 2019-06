El Vadefoodies agermana l'esmorzar de forquilla i la cuina d'origen coreà

La 5a edició del Vadefoodies se celebra a partir d'avui en què es potencia dues formes culturals ben diferents de menjar. D'una banda, posarà la tendència dels esmorzars de forquilla sobre la taula i, d'altra banda, se centrarà en la cultura gastronòmica coreana, que és la convidada d'enguany. La inauguració del festival el divendres 14 al vespre tindrà la presència de Taewan Huh, cònsol general de la República de Corea del Sud. Amb la presència de Huh es reeditarà l'interès despertat pel festival com va ser la presència del cònsol japonès de l'edició passada i que es va fer a la plaça Castells. Els organitzadors esperen rebre la visita d'unes 4.000 persones durant tot el dia.

Vadefoodies retorna als orígens i s'emplaçarà de nou als exteriors del recinte del Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia (MPICA), amb les sales per a les conferències, els espais per als tallers i l'Eat Street al pati del museu. Com a novetat, i a diferència de les tres primeres edicions, on es feia pagar 2 euros per accedir al recinte, aquest any l'entrada serà gratuïta. La 5a edició del festival gastronòmic focalitzarà l'atenció en tres tendències més: l'ús dels fermentats en la dieta, els gelats com a plat sorpresa i la forma de com encarar un tast de vins o un tast de vins a cegues.

Amb els esmorzars de forquilla, Vadefoodies organitza fins al dissabte 15 de juny un concurs amb jurat popular on 20 espais de restauració de l'Anoia presenten una creació culinària.