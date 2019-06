«Volia fer Infermeria i vaig triar Igualada pel tema econòmic»

El setembre del 2015, el Campus d'Igualada estrenava els nous estudis d'Infermeria. Els «anhelats» estudis, deien les cròniques del moment, en referència amb la voluntat llargament expressada per polítics i agents socials de recuperar la formació d'infermers i infermeres a la capital de l'Anoia. Ahir es pot considerar el dia que la primera promoció dels nous estudis va acabar. 37 joves, 37 nous infermers, pràcticament tots amb ofertes de feina, que van presentar el seu TFG, el treball de final de grau.

L'any 1967 s'havia creat l'anomenada Escuela ATS Nuestra Señora de la Piedad del Santo Hospital de Igualada, i per aquest centre, adscrit llavors a la facultat de Medicina de la UB, van passar 11 promocions d'alumnes (fins al 1980). Ara, la formació s'imparteix al nou Campus d'Igualada, de la Universitat de Lleida (UdL).

La proposta d'Igualada és, des del punt de vista docent, la mateixa que s'ofereix a Lleida, però en una ubicació diferent. Molts dels alumnes que van començar a Igualada fa quatre anys, la majoria dels que no eren de la ciutat o la comarca, ho van fer pensant en l'opció Lleida i es van trobar anant a Igualada.

Els alumnes valoraven ahir, després d'aquests quatre anys, els avantatges de ser «un grup relativament petit», com destacava Lídia Lucena, d'Esparreguera, «poder tenir contacte molt directe amb els professors». I Zuriñe Lezana hi afegia també, haver compartit amb els companys, poder haver tingut un centre de simulació tant a l'abast, i el bon tracte que han trobat als llocs on han anat a fer pràctiques. Una part molt significativa del currículum, més de 80 crèdits, corresponen a les estades en centres mèdics i hospitals, de la zona de referència sanitària d'Igualada, segons ha explicat Glòria Tort, que ha estat la coordinadora d'aquests estudis d'Infermeria des de la seva implantació i ara és vice-degana.

Als passadissos i a les aules del Campus igualadí ahir s'hi respirava, sobretot, felicitat. Alguns nervis, també, per aquest últim esforç acadèmic de presentar el TFG, però hi dominaven les abraçades estudiantils i els bons desitjos de futur. El llaç al grau d'Infermeria es posarà el proper divendres, en la festa de graduació d'aquesta primera promoció, que es farà a l'Ateneu amb la presència de la cúpula de la Universitat de Lleida, dels polítics locals i, si les agendes ho fan possible, de les conselleres igualadines, Àngels Chacón, impulsora en la seva etapa de regidora del estudis d'Infermeria, i Alba Vergés, titular del departament de Salut.

Igualada ha estat més que uns estudis d'Infermeria per a Zuriñe Lezana, que hi va arribar de Donostia, o per a Winnie Ady Akorli, que és d'Osca, o per a Sandra Domínguez, procedent de Basbastre. Elles tres són algunes de les joves que han viscut quatre anys a la capital de l'Anoia. Elles reconeixen la tranquil·litat de la ciutat, fins i tot excessiva, perquè hi troben a faltar el caliu universitari, i parlaven dels problemes de tenir dèficit de transport i, molt especialment, d'oferta d'habitatge. Els esdudiants forans haurien agraït que la ciutat disposés d'alguna residència d'estudiants, però no hi és. Sandra Domínguez explica que ella no volia una ciutat gaire gran, però quan va veure Igualada «vaig descobrir que no sabia on era. Només el meu avi hi havia vingut a portar pells».

El pis compartit entre alumnes que no es coneixien, «el cotxe compartit amb altra gent per arribar a Igualada, perquè el transport públic és molt deficient», com explica Winnie Ady, són alguns dels punts per millorar. Però, malgrat els punts de millora, la valoració és molt positiva. I alguns han acabat fent arrels a Igualada, trobant-hi feina.

L'alta demanda d'infermers que hi ha en aquests moments a tot el país és una de les agradables sorpreses que ha tingut el grup d'Igualada. Tots podran treballar a partir d'ara. De fet, ahir, a part dels nervis del TFG, la principal procupació de molts dels alumnes era tenir certificats provisionals de títol. Els 37 joves infermers i infermeres saben, a més a més, que per sempre seran la primera promoció del grau de la UdL a Igualada. «Un honor», afirmen.