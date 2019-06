L'alcalde de Calaf recorda emocionat el paper de la mare a la investidura

Calaf recordarà les paraules emotives que va tenir Jordi Badia dedicades a la mare, present a la sala, en la part final del discurs d'investidura de dissabte a la tarda. Amb la veu trencada, buscant en les pauses l'espai per reprendre el discurs, visiblement emocionat, Badia, que acabava de ser investit, va recordar la mare, la importància que havia tingut en les grans decisions de la seva vida, i el que li deu per haver emprès el camí de l'esport i el periodisme, d'escriure i de dedicar-se a l'alcaldia de Calaf. Junts per Calaf, candidatura republicana que lidera Badia, compartirà ple amb els representants GiC-VV i Junts per Catalunya Calaf.

Badia no va tenir problemes per ser novament alcalde de Calaf. Ho era a última hora de la tarda de dissabte, en un dels pocs plens de la Catalunya central que no es van celebrar a les 12 del migdia. En aquesta ocasió, els 7 vots del seu grup li atorguen la majoria absoluta, i, per tant, no va haver de dependre del suport de cap altre grup.

L'alcalde, després de ser investit, va fer la primera intervenció adreçant-se als veïns del municipi per anunciar-los que ja que li han donat suport intentarà portar a terme aquelles obres o accions que figuraven en una llista de 21 punts del seu programa electoral. Entre d'altres, va parlar del tanatori, de la residència de gent gran, de la Biblioteca 1 d'Octubre, equipaments que han de millorar la qualitat de vida de Calaf. També es va comprometre a impulsar el porta a porta i treballar per a la municipalització de l'aigua i del clavegueram.

El ja alcalde també es va adreçar als regidors de l'oposició. Primer els va recordar que en els darrers quatre anys, segons el seu punt de vista, han fet una política de «posar obstacles absurds i estèrils» a l'acció de govern. Entre d'altres, no li van aprovar els pressupostos, ja que entre les dues formacions tenien majoria. Però al mateix temps es va comprometre a buscar l'acord en molts punts del mandat i va assegurar que la seva voluntat és que molts dels temes que passin pel ple es pugui aprovar per unanimitat.

La sessió havia començat amb la constitució de la mesa d'edat formada per la regidora més jove, Elisabet Miquel i Verdés, i el més gran, Jaume Simó i Soler, que ha presidit el ple.

El ple es va celebrar sense entrebancs. Les 11 persones electes havien presentat les credencials, tal com estableix la llei, i van prometre el càrrec com a regidores i regidors del consistori calafí.