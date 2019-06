Castells reparteix les regidories a Igualada i converteix a totes les dones en tinents d'alcalde

Igualada tindrà, per primera vegada, quatre dones com a tinents d'alcaldes. Així ho ha anunciat l'alcalde, Marc Castells (Junts per Igualada), que ha volgut arrencar la primera setmana de mandat anunciant ja qui es farà càrrec de cada cartera. El batlle assumirà la regidora d'urbanisme i qualitat urbana. Un altre de les novetats és que la regidora de joventut i infància caurà en mans de dos edils diferents.

Castells, que té intenció d'explicar a la resta de forces del consistori el repartiment de carteres a partir d'aquest dilluns, confia a poder celebrar el ple del cartipàs abans d'acabar el mes. Ha recordat, però, que bona part de les decisions que es prendran en aquest ple poden aprovar-se amb majoria simple. I és que, a diferència de la legislatura de 2015, Castells no té majoria absoluta pels propers quatre anys.