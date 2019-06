Ciutadans inicia el procés per expulsar el regidor que va donar una alcaldia a ERC

La direcció catalana de Ciutadans (Cs) ha obert un expedient d'expulsió a José Antonio Lanuza, candidat de la seva formació a Cabrera d'Anoia, després que dissabte, en el ple d'investidura, votés a favor del candidat d'ERC i deixés sense alcaldia el candidat del PSC, que era qui liderava la llista més votada a la població. La direcció de la formació d'Albert Rivera no ha acceptat que un regidor seu pugui donar suport a una llista independentista.

L'explicació del vot d'un regidor de Cs a ERC cal buscar-la més en qüestions personals que no pas polítiques. Lanuza no estava disposat a donar el vot al PSC i ha fet el que ha estat a les seves mans per evitar que els socialistes tinguessin l'alcaldia. Ara, tot fa preveure que Lanuza acabi tenint problemes amb el seu grup i fonts republicanes creuen que més que dimitir, el que faria Lanuza és deixar el grup i passar al grup mixt, que és la manera que té de mantenir el valor del seu vot. Si plegués correria la llista de Ciutadans, entraria el número 2, i aquest nou regidor podria tornar a desequilibrar la balança.

El resultat de la votació del 26 de maig va deixar una situació d'empat a regidors a Cabrera d'Anoia, quatre per al PSC i quadre per a ERC, i un regidor per a llista de Cs que liderava Lanuna. Desl 711 vots recollits269 van ser per al PSC i 240 per a ERC. Ciutadans en va recollir 98, i encara hi havia dues llistes més, Podemos i Junts, que no van obtenir representació. El 2015, amb més fragmentació del vot, el resultat havia estat semblant per a ERC i PSC, però, aleshores qui va tenir tenia la majoria era la llista republicana i qui va governar, la socialista. L'alcalde del darrer mandat va ser Salustià Montagudo. Peró dissbte, el regidor de Ciutadans, José Antonio Lanuza, va votar al republicà Jaume Gorrea al ple d'investidura i el candidat d'ERC és el nou alcalde del municipi. Gorrea ja va ser el batlle de Cabrera d'Anoia entre 2009 i 2015.

José Antonio Lanuza, de 65 anys, és un empresari del sector de l'alimentació, on ha treballat en els darrers 30 anys. És veí de Cabrera d'Anoia des de fa prop de 30 anys. Té una llarga participació amb entitats esportives i socials de la localitat i d'altres municipis de la comarca.