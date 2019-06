La Gaspar Design Fest arriba amb tres dies d'actes

Els dies 19, 20 i 21 de juny, a l'Escola Municipal d'Art i Disseny Gaspar Camps La Gaspar, unirà cultura, empresa i disseny amb la tercera edició de La Gaspar Design Fest i, amb el lema «#deixantempremta», obrirà les portes del talent a la ciutat.

Dimecres, 19 de juny, en el marc emblemàtic del Barri del Rec, l'Adoberia La Bella esdevindrà l'escenari del Workshop de 8 a 8, que enguany creix i ofereix dues opcions de participació, una en l'àmbit del disseny gràfic i una altra en l'àmbit del cuir. L'opció gràfica estarà guiada per Raúl Ramos, de l'estudi Pinkmorro i Cofundador del Festival Blanc, que ajudarà els alumnes i exalumnes participants a conceptualitzar i dissenyar el cartell de la festa major 2019.

L'altra opció, la del cuir, estarà dirigida per Olya Dubovik, de l'estudi Lubochka i Premi Gaspar Camps Ciutat d'Igualada 2018, que guiarà l'alumnat participant a fer un nou vestit per al Tonet el Blanquer. Durant la realització del workshop també es presentarà la Beca Manel Caro, que dotarà el guanyador amb un any gratuït a l'espai de coworking LaMaCa.

Dijous, 20 de juny, a les 10.30 h a la sala d'actes d'Ignova-Empresa, La Gaspar Talks oferirà una xerrada oberta al públic i especialment dirigida a les empreses del sector, Univers Pantone: «La gestió del color en el cicle de vida dels productes», a càrrec de Marc Velázquez i Ingrid Holacsek. Requereix d'inscripció al web www.lagaspar.com.

Divendres, 21 de juny, a partir de les 19 h, a l'Adoberia Bella, es durà a terme la festa de cloenda de La Gaspar Design Fest, on es donaran a conèixer la imatge de la Festa Major 2019 i també el guanyador de la Beca Manel Caro. El Tonet el Blanquer presentarà el nou vestit que lluirà a la ciutat durant la festa major i es finalitzarà amb un networking entre alumnat i empreses.

La iniciativa l'organitzen La Gaspar i Ajuntament d'Igualada, amb la col·laboració de l'Adoberia la Bella, Vending Martínez, LaMaCa Associació Manel Caro, Dessota Gestors de la Imatgeria Festiva d'Igualada, Manufacturas del Cuero Eugenio Gabarró, Magí Puig Curtidos, Papereria Codorniu, Arxiu Comarcal de l'Anoia, Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia, Atlantic Devices, Pantone Institute, Disseny= Igualada, Jocnet Gestió esportiva, Dj. ADRIX, RecBrew, RS Audiovisual, L'art de la llum i Somiatruites.