Un grup d'igualadins prepara la flama del Canigó de la revetlla de Sant Joan

Una representació de l'entitat Flama del Canigó d'Igualada ha participat en l'aplec que es realitza davant del refugi de Cortalets, als massís del Canigó, la setmana prèvia de Sant Joan. Hi van fer la seva aportació de banquillons, com els altres grups, per tal d'encendre la foguera al cim del Canigó i baixar la flama des del Canigó per encendre les flames i fogueres de Catalunya. L'encessa al Canigó serà la nit del 22 al 23, i l'endemà, la flama es repartirà per Catalunya. Un grup de corredors de muntanya i d'escolars porten aquesta flama íntegrament corrents, recorrent quasi 200 quilòmetres des de la Pica del Canigó fins a Igualada, on agafa el relleu el CAI per portar-la fins a Montserrat.

L'aplec del Canigó serveix bàsicament, segons expliquen els seus organitzadors, perquè "joves i no tan joves de tot el territori de parla catalana pugin dalt del cim, a la Pica del Canigó (2.784m) per portar els feixets de branquillons (portats d'arreu del nostre país) amb els quals s'encendrà la foguera la nit del 22-23 dalt de la Pica del Canigó, que servirà per regenerar la flama guardada tot l'any al Castellet de Perpinyà i posteriorment encendre totes les fogueres de la revetlla de Sant Joan del nostre país".

El trasllat de la Flama va lligat a la revetlla de Sant Joan, que a Igualada tindrà tres manifestacions diferents. El diumenge, 23 de juny a les 20h, la Flama del Canigó arribarà a la Plaça de l'Ajuntament. L'hauran portat en relleus nombrosos atletes i escolars des d'aquest cim de la Catalunya Nord. Hi actuarà la Coral Juvenil Xalest i, a l'escenari instal·lat davant del consistori, s'encendrà el peveter, es llegirà el manifest de la diada, les entitats representants de diferents municipis encendran les torxes i s'emportaran el foc de Sant Joan per encendre les seves fogueres arreu de la comarca.

Els corredors del Club Atlètic Igualada (CAI) pujaran la flama fins a Montserrat. Allà, a la Plaça del Monestir, s'encendrà la gran foguera que, un any més, i de manera coordinada amb la comunitat benedictina, prepararan els efectius de la Brigada Municipal de l'Ajuntament d'Igualada.

A Igualada, ja entrada la nit, tindran lloc dos correfocs: el Correfoc Petit, a les 21h amb els Petits Mal Llamp, i el Correfoc Gran, a partir de la mitjanit, coordinat pels Diables d'Igualada, amb la participació de Mal Llamp d'Igualada, Pixapòlvora d'Igualada i els Petits Diables d'Igualada. El recorregut passarà per Pl. Sant Miquel, c/ Sant Roc, c/ Sant Sebastià, Pl. Creu, c/ Nou, Pl. del Pilar, c/ del Born i Pl. Ajuntament.

Revetlles en tres espais diferents

Els representants de l'Ateneu Igualadí, el Casal Popular d'Igualada El Foment i l'Associació de Gent Gran d'Igualada faran tres revetlles diferents. L'Ateneu Igualadí proposa, al seu pati, una revetlla per viure en família: primer, amb un sopar preparat pel Cafè de l'Ateneu al preu de 22 euros, amb opció de menú infantil de 15 euros. Posteriorment, a les 23h i amb la col·laboració de l'Acústic, hi haurà ball de revetlla amb hits dels '70, els '80 i els '90, a un preu de 8 euros anticipada i 10 euros la mateixa nit. La informació es pot consultar al web www.ateneuigualadi.cat, al Cafè de l'Ateneu i al telèfon 93 803 00 78.

D'altra banda, a l'antic Escorxador se celebrarà la Revetlla Tradicional, coordinada per l'Associació de Gent Gran. A les 22:30h s'hi oferirà una vetllada de ball amb foguera i amb l'Orquestra Rosaleda, que oferirà un ampli repertori musical. Els tiquets es poden adquirir amb antelació al local de l'associació, al Casal del Passeig Verdaguer. El preu, incloent coca i copa de cava, és de 8 euros anticipada i 10 euros la mateixa nit. També es podrà sopar abans al mateix recinte, prèvia reserva i amb places limitades, a un preu total de 28 euros, que inclou l'àpat i el ball.

I la Rambla Sant Isidre serà, finalment, l'escenari de la revetlla jove, una iniciativa gratuïta i organitzada pel Casal Popular d'Igualada El Foment. A les 21h, tornen els Foguerons de Sant Joan: aquells que desitgin sopar a la fresca i al centre de la ciutat, podran preparar el seu menjar a les brases enceses amb el foc del Canigó. Hi haurà servei de barbacoa, taules i cadires a disposició de tothom i, a les 23:30h a la mateixa Rambla, serà el moment del concert, amb Karaokes Band i PD's.