Cabrera, quan els afers personals trien l'alcalde

José Antonio Lanuza (Cs) va votar dissabte a favor de la llista d'ERC i el seu suport va donar l'alcaldia al candidat republicà, que, tot i que tenia els mateixos regidors que el PSC, era la segona força a l'Ajuntament. Lanuza explica que ni podien votar a favor del darrer alcalde, el socialista Salustià Monteagudo, ni es podien votar-se a ells mateixos, com havia ordenat la direcció del partit a Catalunya, perquè fins i tot en aquests segon cas no s'aconseguia l'objectiu prioritari del grup de Cs format a la població: fer fora del govern el batlle actual.

La situació de governabilitat de Cabrera d'Anoia tampoc admetia altres variables, perquè entre l'actual alcalde, Jaume Gorrea (ERC), i Salustià Monteagudo (PSC) mantenen una relació, ara per ara, irreconciliable per un conflicte judicial. Gorrea va ser denunciat per Monteagudo el 2011 i posteriorment, acusat per la Fiscalia per un presumpte delicte de prevaricació per l'ús d'un Fons Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), per arreglar un camí, sense oferir concurs públic, segons la Fiscalia. El procés encara està en tràmit.

En declaracions a Regió7, Lanuza considera que «Cabrera d'Anoia és un municipi a part» i que el principal motiu pel qual es van presentar va ser «amb la intenció que l'alcalde se n'anés fora», perquè «és un municipi que es degrada, Monteagudo ha fet altres coses que no estaven al seu programa electoral i ha fet el que ha volgut», ha assenyalat. En aquest sentit, segons Gorrea, «el primer que va fer l'any 2015 quan va entrar a governar va ser treure el poble de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), va boicotejar tot el que va poder durant l'1-O i ha fet polítiques actives contra l'independentisme», ha assenyalat.

Per a Lanuza el seu sentit de vot s'ha fet d'acord amb la posició presa durant la campanya electoral, on «vam demanar el vot per fer-lo fora i en això som coherents amb el que vam demanar. Tot i així, lamenta que les circumstàncies i el resultat de les eleccions no hagin estat compresos pel seu partit, ja que «les sigles tampoc ens han volgut fer cas que la situació donada a aquí sigui un cas a part». Segons els resultats electorals i «hem mantingut la idea de fer-lo fora. El que va sortir en els resultats va ser el que va ser». Per a Lanuza, el vot a mà alçada que va mostrar el posicionament de Cs en relació amb fer alcalde el cap de llista d'ERC-AM diu que «suposo que és normal, és la primera vegada que estic en política, jo també vaig demanar el vot a mà alçada» i sobre la seva expulsió comenta que «em quedaré com a regidor no adscrit, a partir d'ara».

Tant Lanuza com l'actual alcalde de Cabrera d'Anoia, Jaume Gorrea, reconeixen haver mantingut converses durant els dies previs a la constitució del ple, si bé, ambdós neguen cap acord previ en el sentit dels vots, ja que, segons Gorrea, «havíem parlat amb Cs perquè la voluntat d'ells era fer fora Salustià Monteagudo, però no hi havia hagut cap pacte previ a l'elecció d'alcalde».

I en relació amb el fet que la força més votada, amb 269 vots, el PSC-CP, no hagi fet cap acord amb ERC-AM, Monteagudo comenta que «nosaltres no hem pogut negociar amb ningú». I ha afegit que vista des de la perspectiva catalana i l'estatal és una operació molt estranya». Per al PSC-CP, el pacte d'ERC-AM amb Cs és «barrejar aigua i oli» i assenyala que «no ho deuen entendre ni els votants de Cs ni els d'ERC-AM».

Finalment, segons l'actual alcalde, «jo tinc una querella interposada per Monteagudo», però «sempre he defensat que aquest és un tema administratiu, no de corrupció».

En els propers dies es veurà quin és el paper que va jugant Lanuza, a favor o en contra de les decions de govern i si s'implica o no en el projecte que vol liderar Monteagudo.