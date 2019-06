La Gaspar posa en marxa la festa la marató del disseny amb 35 paricipants

35 dissenyadors, entre estudiants i professionals han participat en la 3ª edició del Workshop de La Gaspar Design Fest, una marató creativa de 12 hores on els i les participants han de fer tot el procés creatiu per oferir una proposta per al cartell de la Festa Major d'Igualada. A més de l'activitat «per posar al límit creatiu els participants», com assenyala David Obiols, professor de Tipografia i Coordinador de la formació en centres de treball del centre, La Gaspar Design Fest s'allarga fins divendres amb activitats tècniques i amb la festa de final de curs.

Els participants poden presentar-s'hi de forma individual o en grup i abans de començar el mig dia de creació sense parar reben algunes pautes per part d'un o una creatiu convidat. Aquest any, Raúl Ramos, co-fundador del Festival Blanc i Olya Dubovik, Premi Gaspar Camps Ciutat d'Igualada 2018 han estat les persones convidades per inspirar els participants de l'opció d'una proposta gràfica i l'opció de fer un treball en pell que, aquest any s'ha centrat en el davantal del gegant Tonet el Blanquer.

Ramos ha demanat per aquest any «fugir de l'ordinador» i utilitzar-lo solament en els processos finals, després d'una creació més artesanal i «analògica», ha dit. I al llarg del procés creatiu ha anat guiant i posant interrogants a les peces creades pels estudiants i participants de la marató creativa. Entre ells i elles hi havia l'estudiant de Grau Superior Gràfica Publicitària Denise Labairu, que ha proposat un «cartell centrat en la tipografia i el el lettering, perquè normalment posem molt pes en la il·lustració i la fotografia». I per a no fer-ho tot tan digital, Ramos «m'ha suggerit afegir volum. És arriscat, comptant que tenim 1 dia per fer-ho, perquè una cosa feta en digital, que la pots canviar».

Adrián Haro, actualment freelance, va acabar els estudis de gràfic a La Gaspar i també, va ser el creador del cartell de la Festa Major d'Igualada 2018. Després del premi va demanar poder treballar amb l'il·lustrador Enric Jardí i «m'hi he estat casi un any, de setembre a abril a l'Editorial Casals», comenta Haro. De l'experiència ha après del món laboral, com són les relacions i el tracte amb el client, conèixer el món de l'editorial, «tenir la iniciativa i contactes». Per ampliar l'oferta del taller i també, les possibilitats laborals, segons Obiols, es convida cada any a un dissenyador del sector gràfic que proposi una línia de treball general, per crear nous marcs de treball més enllà dels cursats a La Gaspar i aquest any, per primera vegada, s'han introduït als alumnes del grau d'artesania amb complements de cuir.

I el primer exercici ha estat centrat en la figura del gegant Tonet Blanquer, dirigit per la professional en pell Olya Dubovik, Premi Gaspar Camps Ciutat d'Igualada 2018. Dubovic explica que «ha vingut l'Associació Dessota amb Salvador Puig, qui ha portat el Tonet Blanquer durant 15 anys per parlar de la seva tasca, des del Museu de la Pell han parlat de la indumentària que caracteritzava als adobers i de quins teixits era la roba. També la Marta Vives de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia. A partir d'aquí hem treballat com millorar les coses». Unes millores que s'han centrar en crear una falsa butxaca per a la millora de la visió del portador, fixar el davantal que actualment té el Tonet perquè es mou i el desequilibra i solucionar la visibilitat de la medalla del gegant, ja que la camisa de cotó del Tonet Blanquer, tapa la medalla quan balla, com ha comentat la Sara Segura, alumna de grau mig d'artesania amb complements de cuir.

Durant la jornada, en una de les aturades s'ha presentat la Beca Manel Caro dinamitzada per l'Associació La Maca i L'Escola Municipal d'Art i Disseny La Gaspar, on s'escollirà d'entre les millors propostes que es vulguin presentar dels cartells de Festa Major del Workshop, un candidat per estar un any sencer, sense despeses de quota d'associat a la seu de l'ens, l'Adoberia La Maca.

Finalment, la directora de l'Escola Municipal d'Art i Disseny La Gaspar Raquel Camacho ha celebrat l'increment d'alumnes i ex-alumnes que han participat amb el Workshop d'aquesta tercera edició i en declaracions a Regió 7 ha dit que «cada vegada demanen matricular-se més alumnes al setembre». Camacho ha reconegut que al centre concertat entre el Departament d'Ensenyament, hi ha un número indeterminat de futurs alumnes en llista d'espera, no més d'una vintena, el qual es preveu que es resolgui amb el temps, perquè amb la demanda «ens anem fent grans i alhora ens quedem petits».