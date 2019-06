Rivas confia en el pilars del mandat passat per al govern d'Esparreguera

El socialista Eduard Rivas, alcalde d'Esparreguera, que va renovar el càrrec dissabte passat després d'imposar-se en les eleccions municipals del 26 de maig, ha començat a donar forma al nou consistori. De moment ha triat el que es podria considerar el nucli dur, el motor que ha de fer funcionar el govern municipal. Rivas manté la confiança en l'equip que el va acompanyar fa quatre anys i ha repartit gairebé de manera idèntica les quatre tinences d'alcaldia. D'aquests destaca que la tercera és per a Emmanuel Ortí, el cap de llista d'En Comú Gua-nyem, que fa coalició de govern amb Rivas, fet que garanteix al govern tenir la majoria absoluta al ple.

El mateix dissabte després del ple, Rivas va signar els decrets de nomenaments dels tinents d'alcalde. Ho seran, de primer a quart, Maria Vallejo, Rogeli de la Cruz, Emmanuel Ortí i Daniel Farriols. També seran tinents d'alcalde, darrere dels citats, Maria Mas, Sara Gómez, Maria Carme Sáez. Aquests també seran els membres de la Junta de Govern, que, inicialment, es reunirà cada quinze dies, els dimecres.

Rivas s'ha quedat per a ell mateix l'àrea de la Presidència i el Bon Govern, que van bastant lligats la feina que fa l'alcalde. Drets Socials i Ciutadania és una àrea que recau en Maria Vallejo. Mentre que de Territori i Sostenibilitat se n'ocuparà el regidor Rogeli de la Cruz. A Emmanuel Ortí li serà adjunt la de Drets Socials. Fonts coneixedores de les intencions de l'alcalde a l'hora d'organitzar el cartipàs municipal han indicat que s'adequarà a aquests primers nomenaments.

Els ajuntaments constituïts dissabte tenen un mes per portar a aprovació el repartiment de regidories, però Rivas és previsible que no esgoti aquest període. De fet, avui a partir de 2/4 de 7 se celebra el primer ple del mandat, en el qual es debatran, entre altres temes, les remuneracions dels regidors i s'establiran les freqüències dels plens.

Per part del govern, les dedicacions exclusives seran pràcticament les mateixes que l'any passat. En tot cas, hi podria haver algun tipus de dedicació parcial per al compositor Juan Jurado, que hauria de ser l'encarregat de relligar i enfortir la política cultural del municipi.

D'entre els cinc primers càrrecs de l'Ajuntament hi haurà dos politòlegs, l'alcalde Rivas i el regidor Emmanuel Ortí; una infermera, Maria Vallejo, i un advocat i jurista, Rogeli de la Cruz.