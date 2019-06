El 'workshop' de l'escola Gaspar Camps reuneix 35 dissenyadors

35 dissenyadors, entre estudiants i professionals, han participat en la 3a edició del workshop de La Gaspar Design Fest, una marató creativa de 12 hores on els participants han de fer tot el procés creatiu per oferir una proposta per al cartell de la Festa Major d'Igualada. A més de l'activitat «per posar al límit creatiu els participants», com assenyala David Obiols, professor de tipografia i coordinador de la formació en centres de treball del centre, La Gaspar Design Fest s'allarga fins divendres amb activitats tècniques i amb la festa de final de curs.

Els participants poden presentar-s'hi de forma individual o en grup, i abans de començar el mig dia de creació sense parar reben algunes pautes per part d'un creatiu convidat. Aquest any, Raúl Ramos, cofundador del Festival Blanc, i Olya Dubovik, premi Gaspar Camps Ciutat d'Igualada 2018, han estat les persones convidades per inspirar els participants de l'opció d'una proposta gràfica i de fer un treball en pell que aquest any s'ha centrat en el davantal del gegant Tonet el Blanquer.

Ramos demana per a aquest any «fugir de l'ordinador» i utilitzar-lo solament en els processos finals, després d'una creació més artesanal i «analògica», diu. I al llarg del procés creatiu ha anat guiant i posant interrogants a les peces creades pels estudiants i participants de la marató creativa. Entre ells hi havia l'estudiant de grau superior de Gràfica Publicitària Denise Labairu, que ha proposat un «cartell centrat en la tipografia i el lettering, perquè normalment posem molt pes en la il·lustració i la fotografia». I per no fer-ho tot tan digital, Ramos «m'ha suggerit afegir volum. És arriscat, tenint en compte que tenim un dia per fer-ho, perquè una cosa feta en digital la pots canviar».

Adrián Haro, actualment freelance, va acabar els estudis de gràfic a la Gaspar i també va ser el creador del cartell de la Festa Major d'Igualada del 2018. Després del premi va demanar poder treballar amb l'il·lustrador Enric Jardí i «m'hi he estat casi un any, de setembre a abril a l'Editorial Casals», comenta Haro. De l'experiència ha après del món laboral, com són les relacions i el tracte amb el client, conèixer el món de l'editorial, «tenir la iniciativa i contactes».

Per ampliar l'oferta del taller i també les possibilitats laborals, segons Obiols, es convida cada any un dissenyador del sector gràfic que proposi una línia de treball, i aquest any, per primera vegada, s'han introduït els alumnes d'artesania i cuir.