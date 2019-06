Castells, amb tots els presidents de la Diputació de Barcelona

Foto històrica a can Serra. El president en funcions de la Diputació de Barcelona, l'igualadí Marc Castells, va reunir ahir els expresidents de la corporació. Durant l'acte, Castells va agrair la tasca que els expresidents van fer al capdavant de la institució i els va fer lliurament d'una rèplica de la vara de president, com a commemoració del 40è aniversari dels governs locals democràtics. Els expresidents que van assistir a la trobada són Mercè Conesa (2015-2018), Salvador Esteve (2011-2015), Antoni Fogué (2008-2011), Celestino Corbacho (2004-2008), José Montilla (2003-2004), Manuel Royes (1987-2003), Antoni Dalmau (1983-1987) i Francesc Martí (1980-1982). Es dona el cas que en aquests quaranta anys hi ha hagut dos presidents igualadins, Antoni Dalmau i l'actual, Marc Castells.