La maquinària agrícola podrà passar per la C-15 en el període de sega i treballs dels cereals

Unió de Pagesos ha aconseguit l'autorització del departament de Territori i Sostenibilitat perquè puguin circular tractors per la C-15 entre Igualada i Puigdàlber, segons ha explicat en un comunicat. La circulació estarà permesa en els dos sentits de la marxa dins del període establert, del 15 de juny al 20 d'octubre, coincidint amb les setmanes de la collita de cereal i la verema, com s'havia fet en anys anteriors.

Unió de Pagesos va posar en marxa la campanya «No ens barreu el pas» el 2013 per reclamar la circulació dels tractors per les noves infraestructures en les èpoques de collita, i aquest és el fruit de la reclamació.

El sindicat ha denunciat reiteradament que la prohibició suposa més temps de trajecte, i més risc, perquè en molts casos s'ha de circular per car-reteres estretes, amb revolts pronunciats i poca visibilitat. A més, les vies alternatives passen per dins dels nuclis urbans dels municipis, amb la qual cosa els pagesos consideren que encara seria pitjor el problema que es podria generar.

Unió de Pagesos va reclamar, en les al·legacions al projecte de millora general i condicionament de la C-15, presentades el gener, que les obres d'aquesta carretera tinguin en compte que hi puguin circular els tractors i vehicles agraris en tots els trams. El sindicat proposa millores en els trams de la via de servei on actualment hi ha problemes per a la circulació dels tractors. En el tram de Sant Pere de Riudebitlles a Capellades, on per l'orografia del terreny no hi pot haver via de servei, Unió de Pagesos ha proposat vies alternatives que el projecte ha de millorar per tal de fer-hi viable la circulació amb vehicles agrícoles.