La UEA omple les Comes amb més de 400 persones en la nit empresarial de l'Anoia

Quatre-cents empresaris van assistir a la 19a Nit Empresarial de la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA), que va a tenir lloc a la pista d'hoquei del poliesportiu de les Comes d'Igualada. Després d'una benvinguda a l'amfiteatre de les instal·lacions esportives, els convidats i convidades van ocupar les seves places i l'actriu de Polònia Agnès Busquets va donar el toc d'humor inicial amb una imitació de Susana Griso, d' Espejo Público.

Van presidir l'acte l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Àngels Chacón, que van destacar el seu interès a mantenir el projecte del polígon de Can Morera i les parcel·les grans, un projecte que es preveu complex per tal com ha quedat la composició dels ajuntaments de l'entorn d'Igualada.

Joan Domènech, president de la UEA, va explicar que l'eslògan d'aquest any, «Tu ets la unió», vol reflectir el treball en xarxa que suposaran els reptes per posicionar la comarca de l'Anoia a mirar cap al futur, trobar els nexes d'unió per cooperar entre sectors i treballar en networking, un format que ha estat el que la UEA ha volgut inocular a l'acte d'enguany, amb el nom de Nit Empresarial i també amb l'aplicació per interactuar entre tots els assistents.

Per a Domènech, la comarca es troba en un moment de canvis i cal ser més competitius per poder jugar a la Divisió d'Honor. I per aconseguir-ho va assenyalar que calia dinamitzar les zones industrials, perquè les empreses veuen Catalunya com a territori atractiu, amb un preu del sòl econòmic i bona ubicació. Per al president de la UEA cal millorar les zones empresarials existents i fer-ne de noves, de grans parcel·les també.

Sota el pretext d'oferir una nit distesa i on el networking fos el pilar fonamental, una de les novetats d'enguany ha estat que els assistents han pogut gaudir d'una aplicació mòbil, dissenyada exclusivament per a la celebració d'aquest esdeveniment. Una mostra de l'entitat d'apostar per les noves tecnologies i la transformació.