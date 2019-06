La UEA premia la innovació en empreses de diferents sectors

El sopar de la Nit Empresarial va reconèixer diferents empreses en els Premis UEA. Una de les novetats d'aquesta dinovena edició ha estat el guardó. En aquest sentit, el guardó d'enguany ha estat elaborat per un dels materials d'un dels principals motors econòmics de l'Anoia: el sector del metall, el qual és present a la comarca amb més de 200 empreses de diversos subsectors.

Imma Amat, presidenta de Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM), va destacar com a membre del jurat d'aquest any la dificultat d'escollir els guanyadors i va demanar de posar en valor la figura de l'empresari i l'activitat empresarial, per la tasca pròpia de l'empresa i també per la tasca social.

El primer premi de la nit va ser el Premi a la Innovació per a Picvisa, per ser una empresa familiar especialitzada en el desenvolupament de solucions de visió artificial i robòtica aplicada al reciclatge de residus sòlids. Míriam Pujol, consellera delegada de Calaf Grup, va destacar que l'activitat empresarial passa per progressar de forma sostenible, que el futur serà respectant el nostre entorn o no serà. Seguidament es va donar el Premi al Compromís Social, que va ser per a Aigua de Rigat, per la seva participació en el Fons de Solidaritat Aigua de Rigat d'ajuda a les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica per fer front a la factura de l'aigua. David Gall, gerent de l'empresa subministradora del servei, va donar les gràcies per valorar la innovació i el pes de la branca social i cultural de la iniciativa i va declarar que Aigua de Rigat seguirà treballant per mantenir el compromís amb les persones. El premi a la Millor Estratègia de Comunicació Empresarial –en col·laboració amb del Col·legi de Periodistes de Catalunya, representat pel periodista Enric Badia– va ser per a Iguana Comunicacions. El Premi a la Capacitat Emprenedora, per a Kompe Elevació SL,i finalment, el Premi a la Trajectòria Empresarial va ser per a CEINA.

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va destacar la potència econòmica del país malgrat l'efecte del 155.